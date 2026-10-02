Η ΟΛΜΕ συνεχίζει τις στάσεις εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια κόντρα στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα καθημερινών στάσεων εργασίας της ΟΛΜΕ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των καθηγητών προχωρούν σε τρίωρες καθημερινές στάσεις εργασίας από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των αποφάσεων των εκπαιδευτικών οργάνων για την αποτροπή της εφαρμογής του νόμου 4823/2021 που αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στάσεις εργασίας θα είναι τρίωρες και μπορούν να πραγματοποιούνται είτε κατά την πρώτη είτε κατά τη δεύτερη βάρδια εργασίας, ανάλογα με το ωράριο και τη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας.

Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο του χρονικού διαστήματος από τις 5 έως και τις 30 Οκτωβρίου και αποτελεί συνέχεια σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Οι μαθητές καλούνται να δίνουν κανονικά το παρών καθημερινά στα σχολεία τους και εκεί θα ενημερώνονται για τις στάσεις εργασίας των καθηγητών τους.

Στο επίκεντρο η αξιολόγηση

Βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης είναι η αντίθεση της ΟΛΜΕ στην εφαρμογή του πλαισίου του ν. 4823/2021, και ειδικότερα στις διαδικασίες που συνδέονται με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Η ΟΛΜΕ έχει διατυπώσει διαχρονικά την αντίθεσή της σε πλευρές του συγκεκριμένου πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση συνδέεται με ένα μοντέλο ελέγχου του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, το οποίο η ομοσπονδία δεν αποδέχεται. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, η αξιολόγηση αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία που συνδέεται με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την ενίσχυση της ποιότητας του σχολείου. Η αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα παραμένει ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02 23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ).

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