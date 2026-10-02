Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν μετατραπεί και σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση και πολιτικούς της σκληρής δεξιάς να επιρρίπτουν την ευθύνη στην άκρα αριστερά.

Αδιάλειπτα συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, καθώς περισσότερα από 564 σχολεία «έχουν αποτελέσει ή αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο απεργιακών κινητοποιήσεων ή διαταραχών», ανέφερε το υπουργείο Παιδείας.

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Ο αρμόδιος υπουργός, Édouard Geffray, δήλωσε νωρίτερα ότι επιπλέον 400 από τα συνολικά 3.700 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα έκλεισαν την Παρασκευή, με ορισμένα από αυτά να σχεδιάζουν εξ αποστάσεων μαθήματα.

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Στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων την Παρασκευή σημειώθηκαν νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Μετά την επίθεση σε αστυνομικό στο Μπελφόρ, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Laurent Nuñez, επέκρινε το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και τόνισε ότι η έρευνα θα εξετασθεί ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας». Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 17χρονος.

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«Θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπιστούν οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Ολοκληρωτική υποστήριξη στους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες που επεμβαίνουν σε δύσκολες συνθήκες», δήλωσε.

Πολιτική εμπλοκή

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί και σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση και πολιτικούς της σκληρής δεξιάς να επιρρίπτουν την ευθύνη για την πυροδότηση των κινητοποιήσεων στην άκρα αριστερά και συγκεκριμένα στο ριζοσπαστικό κόμμα La France Insoumise (LFI). Ο ηγέτης του LFI δήλωσε ότι η απόδοση ευθυνών στην αριστερά δεν θα επιλύσει τα ζητήματα που βρίσκονται στη βάση των διαδηλώσεων.

{https://x.com/visegrad24/status/2105951185937027395}

Η Laëtitia Degeuse, διευθύντρια κέντρου νεότητας στη Ρεν, δηλώνει «εμβρόντητη και σοκαρισμένη από μια τόσο μαζική κινητοποίηση δυνάμεων εναντίον των νέων». Όπως επισημαίνει, οι μαθητές «προσπαθούν απλώς να ζήσουν και να σπουδάσουν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες».

{https://x.com/visegrad24/status/2105969592417890589}

Η Degeuse δήλωσε στο Eurovision News Exchange ότι «μέσα σε όλη αυτή τη βία, δεν μπορούμε πλέον ούτε καν να ακούσουμε τα αιτήματά τους, παρόλο που είναι απολύτως θεμιτά».

Σημείωσε ακόμα ότι από την κατάσταση δεν πλήττεται μόνο η παιδεία στη Γαλλία, αλλά το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών. «Όλοι έχουμε συμφέρον να δείξουμε αλληλεγγύη σε ένα τέτοιο κίνημα», υποστηρίζει η Degeuse.

{https://x.com/MahalaxmiRaman/status/2106006414582038634}

Υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, ανθυγιεινές εγκαταστάσεις και υποστελέχωση συνθέτουν την τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης στη Γαλλία, όπως εξήγησε η ίδια.

{https://x.com/NewYork_Insight/status/2106008172439986442}