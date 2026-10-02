Καταστολή από την κυβέρνηση, επιθέσεις στος μαθητές από την κυβέρνηση- «Το σχολείο θα έπρεπε να μην είναι βασανιστήριο» γράφει ένα από τα πλακάτ των μαθητών, σε λύκειο της Λιλ-Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές στη Γαλλία, με την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή και να παρουσιάζει προσχέδιο προύπολογισμού που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις λαϊκές οικογένειες. Σημειώνοντας πως παραδοσιακά η Γαλλία αποτελεί το εργαστήρι πολλαπλών εξελίξεων στην Ευρώπη αναδημοσιεύουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον "Ριζοσπάστη":

Τα τραγικά αδιέξοδα, που μεγαλώνουν για τη νεολαία στην ...«ισχυρή Γαλλία του 21ου αιώνα», φέρνουν στο προσκήνιο οι μαθητές της χώρας, όπου συνεχίστηκαν και χτες και επεκτείνονται σε πάρα πολλές πόλεις μαζικές κινητοποιήσεις σε σχολεία, ειδικά σε λύκεια, ενώ σε αρκετές πόλεις συμμετέχουν και φοιτητές.

Προχωρώντας σε καταλήψεις, διαδηλώσεις, πολύμορφες δράσεις, χιλιάδες μαθητές καταγγέλλουν την πολιτική που υπηρετούν οι αστικές κυβερνήσεις όλων των τελευταίων ετών, μειώνοντας διαρκώς την κρατική χρηματοδότηση για την Παιδεία στο όνομα της «τιθάσευσης των δημόσιων οικονομικών», αλλά και για να διασφαλιστούν τα όλο και μεγαλύτερα ποσά που απαιτούν οι πολεμικές προετοιμασίες.

«Είμαστε 34 άτομα σε κάθε τάξη!», δήλωσε χαρακτηριστικά μαθήτρια στη Λιλ, περιγράφοντας τι είναι αυτό που «υποκινεί» τους μαθητές να αγωνίζονται. Μαθητές από λύκειο της Κρετέιγ, δήλωναν στη «Φιγκαρό» ότι στο σχολείο τους τα κενά σε εκπαιδευτικούς φτάνουν μέχρι και το 50% (!) σε ορισμένες ειδικότητες, μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε υπόλοιπο προσωπικό (κοινωνικός λειτουργός, νοσοκόμα, διοικητικοί υπάλληλοι).

«Το σχολείο αποτελεί δικαίωμα, όχι προνόμιο»! σημείωνε μαθητής σε λύκειο του Σεν Ντενί, έχοντας μάλιστα τη στήριξη των καθηγητών τους, που δήλωναν μάλιστα οργισμένοι για την επίθεση (που εξαπέλυσαν πολύπλευρα τα αστικά επιτελεία) κατά των αγωνιζόμενων μαθητών: «Ας έρθουν να δουν οι υπουργοί σε τι συνθήκες δουλεύουμε!»

«Διαδηλώνουμε ενάντια σε αυτήν την κυβέρνηση που (...) δεν επενδύει σε θέρμανση, κλιματισμό, στους μισθούς των καθηγητών μας», τόνισε μαθήτρια λυκείου από την Καν.

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Την αγανάκτηση των μαθητών μεγαλώνει το όργιο καταστολής στο οποίο έχει καταφύγει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή: Ενδεικτικός ήταν τραυματισμός εφήβου από εκτοξευτή δακρυγόνων αστυνομικού κατά τη διάρκεια κινητοποίησης έξω από το λύκειο «Πολ Ελιάρ», σε προάστιο του Παρισιού. Πλάνα γαλλικών και άλλων ΜΜΕ δείχνουν πάνοπλους αστυνομικούς να κινούνται με «σχηματισμούς μάχης» απέναντι σε μαθητές, που συνέχιζαν μια ιδιαίτερα μαζική συγκέντρωση έξω από το σχολείο, καταγγέλλοντας την εντεινόμενη διαφοροποίηση των σχολείων, ειδικά σε περιοχές όπου πλειοψηφούν εργατικές - λαϊκές οικογένειες.

«Θέλουμε απολυτήρια, όχι αστυνομία»!

«On veut le Bac - pas la Bac!» («Θέλουμε να καταφέρουμε να πάρουμε απολυτήριο - Bac»), όχι την BAC (σ.σ. Brigade Anti-Criminalite, Ειδικό Σώμα στις δυνάμεις καταστολής που μέχρι κι αυτό έχει «αξιοποιηθεί» αυτές τις μέρες κατά των μαθητικών κινητοποιήσεων) έγραφε πλακάτ μαθητή διαδηλωτή, ενώ άλλο σημείωνε, «απευθυνόμενο» στην κυβέρνηση: «Μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα;».

Από τη μεριά της, η κυβέρνηση κατέφυγε σε άθλιες επιθέσεις κατά των μαθητών, τσουβαλιάζοντάς τους όλους ως «ταραχοποιούς», σπεύδοντας να αξιοποιήσει επεισόδια που προκλήθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις (με τις γνωστές υπηρεσίες και διάφορους «μηχανισμούς»), αλλά και τον πολύτιμο ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις τα αστικά ΜΜΕ, παρουσιάζοντας την εικόνα μιας χώρας που ...«καίνε οι μαθητές». Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεσπάσει και μια βολική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και του οπορτουνιστικού σχήματος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως υποκινητή των κινητοποιήσεων.

Μέχρι και χτες, είχαν γίνει εκατοντάδες συλλήψεις, υπήρχαν χτυπημένοι μαθητές από αστυνομικούς σε νοσοκομεία, ενώ η κυβέρνηση έσπευσε να ξεκαθαρίσει τι προτεραιότητες έχει, μέσα και από το νέο σχέδιο προϋπολογισμού που ανακοίνωσε, με μια σειρά νέες περικοπές που θα επιβαρύνουν πολλαπλά τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες.

Μεταξύ άλλων, ιεραρχείται:

Αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, κατά 18 δισεκατομμύρια, με αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ (πάνω από 7 δισ. ευρώ) και τον φόρο εισοδήματος (κατά 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ), αλλά μείωση του φόρου εταιρειών (κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ).

«Πάγωμα» οικογενειακών επιδομάτων στα περσινά επίπεδα, όταν ο πληθωρισμός που καλπάζει ουσιαστικά τα μειώνει.

Στα 5,5 δισ. ευρώ ανέρχονται οι περικοπές που αφορούν τους συνταξιούχους, μεταξύ άλλων με κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής συντάξεων για διάφορες κατηγορίες για τις οποίες ακόμα ίσχυε, μείωση φορολογικών εκπτώσεων που ακόμα ίσχυαν.

«Εξοικονόμηση» - όπως τη βαφτίζει η κυβέρνηση - 3 δισεκατομμυρίων στα φάρμακα και 2 δισεκατομμυρίων από παροχές που αφορούν άδειες ασθένειας.

Μείωση των δημοσίων υπαλλήλων τουλάχιστον κατά 1.076, μέσα στο 2027.

Σε επίπεδα ρεκόρ το δημόσιο χρέος

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λερκονί, μίλησε πάντως για «προϋπολογισμό ανάκαμψης», έχοντας βέβαια το νου του σε όσα απαιτεί η πολεμική προετοιμασία, ενώ οξύνεται ο ανταγωνισμός και εντός του ευρωατλαντικού στρατοπέδου, που περιπλέκει τις συνθήκες μέσα στις οποίες το κεφάλαιο καλείται να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία το δημόσιο χρέος της χώρας στα τέλη Ιουνίου αυξήθηκε στα 3.595,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έφτασε στο 119% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) - επίπεδο που αντιστοιχεί στο υψηλότερο των τελευταίων 80 ετών. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες κυβερνητικές προβλέψεις, το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 119,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2026 και στο 121,7% το 2027.

Ολα αυτά όταν στα δεκαετή ομόλογα το επιτόκιο έχει ανέβει στο 4,8%, ενώ για τα τριακονταετή ομόλογα βρίσκεται στο 5,3%, το μεγαλύτερο από το 2003.

Ο υπουργός Εργασίας, Ζαν-Πιερ Φαραντού, επίσης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προτάσσει, μεταξύ άλλων, να «μειώσει σχεδόν στο μισό» το έλλειμμα της Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι το επόμενο έτος.