Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος στην Γκράβα – Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας επί της οδού Ταϋγέτου μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος, στο οποίο στεγάζονται Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Παρά τους διαδοχικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου στην περιοχή.

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Άμεση κινητοποίηση του Δήμου Αθηναίων – Στο σημείο και η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων, στις 9:05 το πρωί ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

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Παράλληλα, ειδοποιήθηκε η Enaon EDA προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο σημείο. Κλιμάκιο της εταιρείας έσπευσε στο σχολικό συγκρότημα και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, καθώς οι αναφορές για την οσμή εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και δεύτερος, πιο εκτεταμένος έλεγχος. Λίγο μετά τις 13:00 κλήθηκε στο σημείο και η Πυροσβεστική. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και ο διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συμμετείχαν στην επιχείρηση ελέγχου, ενώ παράλληλα συνεχίστηκαν οι μετρήσεις από τα συνεργεία της Enaon.

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Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της Enaon EDA παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής

Το απόγευμα ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της Enaon EDA στο δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ούτε από τον δεύτερο έλεγχο προέκυψε διαρροή φυσικού αερίου στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος. Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιήθηκε παρουσία στελεχών της Πυροσβεστικής και ήταν πιο διευρυμένος, καθώς τα συνεργεία εξέτασαν και κτίριο που βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος.

Το ζητούμενο πλέον είναι να εντοπιστεί η προέλευση της έντονης οσμής που αναφέρθηκε από μαθητές και προσωπικό και να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα κινδύνου. Μέχρι στιγμής, πάντως, από τους δύο ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dluf6ob6o6hd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς, «Εκκενώθηκαν τα σχολεία της Γκράβας μετά από καταγγελίες για έντονη οσμή αερίου. Το μπαχαλο του "επιτελικού" και ανίκανου κράτους όταν πρόκειται για τις ανάγκες μας αντιμετωπίζουμε όσοι βρεθήκαμε στα σχολεία. Οι μόνες οδηγίες που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν με ψυχραιμία να κάνουν τη δουλειά τους είναι, πάρτε τηλέφωνο τους γονείς να έρθουν να παραλάβουν τα παιδιά. Κανένα σχέδιο και μόνο μετά από ενοχλήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών δόθηκε η εντολή. Καταγγελίες για τρίτη φορά από την αρχή της χρονιάς ότι υπάρχει οσμή αερίου. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας δεν είμαστε αναλώσιμοι! Εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα μέτρα για την ασφάλεια χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία της Γκράβας».

{https://www.facebook.com/watch/?v=2086092576115023}

Η ανακοίνωση του Δήμου Γαλατσίου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ

Μετά από ενημέρωση που λάβαμε από το 21ο Λύκειο Αθηνών για οσμή που παραπέμπει σε πιθανή διαρροή αερίου και την απομάκρυνση των μαθητών τους, ο Δήμος Γαλατσίου κινητοποιήθηκε άμεσα.

Επικοινωνήσαμε με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων του Δήμου Γαλατσίου που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας και ζητήσαμε την άμεση εκκένωσή τους:

1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο

2ο Λύκειο

1ο ΕΠΑΛ

2ο ΕΠΑΛ

Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο Δήμος Γαλατσίου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τους αρμόδιους φορείς και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

{https://www.facebook.com/dimosgalatsiouofficial/posts/pfbid02f8NFpYXh945Pgw7VsRSoKJqECNWcZuUzTtexvFZ54PdR2ewMJgT1Rh4BLr5EEoB8l}

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Σχετικά με το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή:

Στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.

Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου. Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.

Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων. Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

Οι αναφορές περί αδράνειας του Δήμου Αθηναίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από την πρώτη ενημέρωση υπήρξε άμεση κινητοποίηση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και ακολούθησε δεύτερος έλεγχος με πρωτοβουλία του Δήμου. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο σημείο και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.