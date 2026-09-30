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Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου το μεσημέρι της Τετάρτης (30/09).

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας στον Πύργο Μονοφατσίου στο Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε μέσα σε πηγάδι.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για την ανάσυρση του 36χρονου.

Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 3η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μονοφατσίου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2105282954846949700}

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του 36χρονου, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.