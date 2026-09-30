Επιφανής Βούλγαρος επιχειρηματίας και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της κορυφαίας κατηγορίας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην πόλη Πλόβντιβ σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το BNR και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Ιλιάν Φιλίποφ, ιδιοκτήτης της PIMK, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών και logistics της Βουλγαρίας, και βασικός μέτοχος της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιβ, σκοτώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, σε ακίνητο που του ανήκε στην πόλη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
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Η αστυνομία είχε αποκλείσει τις βασικές οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου από την Πλόβντιβ, η οποία βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας.
«Εξετάζουμε κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εισαγγελέας της Περιφέρειας Πλόβντιβ, Βάνια Χρίστεβα.
Με πληροφορίες από Reuters