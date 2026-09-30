Στο πλαίσιο της νέας δομής, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τριπλό ρόλο, καθώς ενεργεί ως πωλητής των απαιτήσεων (Seller), ως διαχειριστής τους (Servicer), αλλά και ως ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Noteholder).

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε νέα συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων συνολικού ύψους 675 εκατ. ευρώ, με επενδυτές τη Deutsche Bank και τη Eurobank, προχωρώντας στο επόμενο βήμα της χρηματοδοτικής της στρατηγικής μετά την αποπληρωμή των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων που προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της νέας δομής, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τριπλό ρόλο, καθώς ενεργεί ως πωλητής των απαιτήσεων (Seller), ως διαχειριστής τους (Servicer), αλλά και ως ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Noteholder).

Κεντρικό ρόλο στη συναλλαγή έχει η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC, η οποία λειτουργεί ως εκδότης και προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes).

Επενδυτές των συγκεκριμένων τίτλων είναι η Deutsche Bank AG και η Eurobank S.A.

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Παράλληλα, η Qualco Intelligent Finance S.A. αναλαμβάνει καθήκοντα Υποδιαχειριστή (Sub-Servicer), ενώ η Citibank N.A., London Branch ενεργεί τόσο ως Θεματοφύλακας των ομολογιών (Note Trustee) όσο και ως Διαχειριστής Ασφαλειών (Security Trustee).

Η δομή της συναλλαγής προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) διάρκειας δύο ετών. Υπάρχει, ωστόσο, δυνατότητα επέκτασης της περιόδου αυτής για ακόμη δύο χρόνια, ενώ η αρχική λήξη των τίτλων έχει οριστεί για το 2031.

Σημασία έχει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) στη ΔΕΗ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η αποπληρωμή της συνδέεται με τις απαιτήσεις που έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της τιτλοποίησης και δεν αποτελεί χρηματοδότηση με αναγωγή στην ίδια την εταιρεία.