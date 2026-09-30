Ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας διαμορφώθηκε στα 155,79 εκατ. ευρώ, έναντι 153,36 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,59%

Αύξηση πωλήσεων αλλά και επιβάρυνση της κερδοφορίας, κυρίως λόγω έκτακτων απομειώσεων που συνδέονται με την αναδιοργάνωση μετά την εξαγορά της, εμφάνισε η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στη χρήση του 2025.

Ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας διαμορφώθηκε στα 155,79 εκατ. ευρώ, έναντι 153,36 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,59%. Σημαντική ήταν η εξαγωγική δραστηριότητα της ΔΩΔΩΝΗ, καθώς οι πωλήσεις στο εξωτερικό αντιστοιχούσαν πλέον στο 51% των συνολικών πωλήσεων το 2025, από 48% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων ανήλθαν σε 146,75 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών διαμορφώθηκαν σε 7,63 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA υποχώρησαν στα 1,58 εκατ. ευρώ από 7,69 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 79,42%, ενώ το EBIT πέρασε σε αρνητικό έδαφος, στις ζημιές 2,41 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,73 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν στα 15,49 εκατ. ευρώ από 4,31 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους έφθασαν τα 16,88 εκατ. ευρώ, έναντι 4,67 εκατ. ευρώ το 2024.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση των ζημιών είχαν οι απομειώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ομίλου ΔΩΔΩΝΗ μετά την εξαγορά του από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, με την εταιρεία να τις χαρακτηρίζει «έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες».

Στον ισολογισμό, το σύνολο του ενεργητικού περιορίστηκε στα 114,94 εκατ. ευρώ από 136,77 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 15,96%. Τα αποθέματα, αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 10,1% στα 29,28 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν στα 24,19 εκατ. ευρώ από 26,92 εκατ. ευρώ. Aισθητή ήταν η υποχώρηση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία στο τέλος του 2025 ανέρχονταν σε 9,69 εκατ. ευρώ, έναντι 26,48 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

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Οι κινήσεις χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης συνεχίστηκαν και μέσα στο 2026. Έως τον Μάιο η ΔΩΔΩΝΗ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ στη DODONI CYPRUS, ενώ στις 21 Μαΐου υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank. Τον Ιούλιο του 2026 εκταμίευσε επιπλέον 7 εκατ. ευρώ μέσω της σειράς Δ΄ του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου που είχε συναφθεί το 2024, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του συνολικού δανεισμού.