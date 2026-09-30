Ο καθαρός κύκλος εργασιών της Mondelez Ελλάς ανήλθε το 2025 σε 257,24 εκατ. ευρώ, έναντι 249,42 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 3,1%.

Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις της Mondelez Ελλάς το 2025, ξεπερνώντας τα 257 εκατ. ευρώ, σε μία χρονιά κατά την οποία η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος και έντονες διακυμάνσεις στις τιμές βασικών πρώτων υλών, όπως το κακάο και η ζάχαρη. Παρά την αύξηση του τζίρου και τη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν οριακή υποχώρηση.

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της Mondelez Ελλάς ανήλθε το 2025 σε 257,24 εκατ. ευρώ, έναντι 249,42 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 3,1%. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε επίσης, στα 206,45 εκατ. ευρώ από 200,63 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να διαμορφωθούν σε 50,79 εκατ. ευρώ, από 48,79 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ενισχύθηκαν στα 16,97 εκατ. ευρώ από 16,05 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 5,7%. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν ελαφρά στα 17,68 εκατ. ευρώ, έναντι 17,81 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς τα πιστωτικά έσοδα από τόκους μειώθηκαν σημαντικά, στις 719.750 ευρώ από 1,77 εκατ. ευρώ.

Μετά από φόρους εισοδήματος ύψους 3,85 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 13,83 εκατ. ευρώ, έναντι 13,95 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας οριακή κάμψη της τάξης του 0,8%.

Η εικόνα των ταμειακών ροών ήταν πιο συγκρατημένη. Οι καθαρές χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ το 2025, από 26,51 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης υποχώρησαν στα 19,9 εκατ. ευρώ από 23,99 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, η συνολική καθαρή θέση της Mondelez Ελλάς ενισχύθηκε ελαφρά στα 238,7 εκατ. ευρώ, από 237,85 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 328,5 εκατ. ευρώ, έναντι 324,91 εκατ. ευρώ. Οι εμπορικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 68,72 εκατ. ευρώ και οι εμπορικές υποχρεώσεις σε 68,69 εκατ. ευρώ.