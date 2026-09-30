Η εταιρεία πρόκειται να επανεξετάσει την παρέμβασή της με βάση τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά έως τις 15 Οκτωβρίου.

Την παράταση έως και τις 14 Οκτωβρίου της έκτακτης έκπτωσης που παρέχει προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY.

Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου και αφορά αποκλειστικά καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί έναν άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την οριζόντια αποκλιμάκωση των τιμών των βασικών καυσίμων κίνησης.

Ειδικότερα, η HELLENiQ ENERGY θα εξακολουθήσει να χορηγεί έκπτωση ύψους 7,95 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και 4,05 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Η έκπτωση θα εξακολουθήσει να αναγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει με την παράταση του μέτρου να στηρίξει τους καταναλωτές, συμβάλλοντας παράλληλα στην εύρυθμη λειτουργία της εγχώριας αγοράς καυσίμων.

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Η εταιρεία πρόκειται να επανεξετάσει την παρέμβασή της με βάση τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά έως τις 15 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές.