Εργαζόμενοι αξιολόγησαν τους εργοδότες, αμετάβλητη η κορυφή.

Η Microsoft παραμένει ο καλύτερος εργοδότης στον κόσμο, σύμφωνα με τη σχετική λίστα του Forbes, η οποία περιλαμβάνει 900 εταιρείες με έδρα σε 52 χώρες.

Για έβδομη χρονιά, το Forbes συνεργάστηκε με την εταιρεία ερευνών αγοράς Statista για τη λίστα των Κορυφαίων Εργοδοτών 2026. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Microsoft βρίσκεται στην κορυφή, ενώ στη δεύτερη θέση- όπως και πέρυσι, είναι η Delta Airlines.

Η Shopify από τη 14η θέση «σκαρφάλωσε» στην τρίτη, ενώ «άλμα» έκανε και η Costco, που από 12η το 2025, είναι φέτος τέταρτη. Άνοδο κατέγραψε και η NVIDIA που βρίσκεται στην πέμπτη θέση, μία ψηλότερα από πέρυσι. Αντίθετα, η Alphabet υποχώρησε από την τρίτη στην ένατη θέση, ενώ η Apple είναι 7η (από ένατη).

Πώς αξιολογήθηκαν οι εργοδότες

Στην έρευνα για τη λίστα των κορυφαίων εργοδοτών συμμετείχαν περισσότεροι από 300.000 εργαζόμενοι, ενώ λήφθηκαν υπόψη μόνο εταιρείες με προσωπικό που ξεπερνά τα 1.000 άτομα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι εργαζόμενοι αξιολόγησαν μεταξύ άλλων τον μισθό, τις ευκαιρίες για εξέλιξη, την ισορροπία προσωπικής- επαγγελματικής ζωής και τη φήμη της εταιρείας στην οποία δουλεύουν. Επίσης, αξιολόγησαν πρώην εργοδότες (της τελευταίας διετίας) και εταιρείες που γνωρίζουν είτε από την εμπειρία τους στον κλάδο, είτε μέσω φίλων και συγγενών που δουλεύουν σε αυτές.

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Οι απαντήσεις αξιολογήθηκαν βάσει συστήματος βαθμολόγησης που ενσωμάτωνε δεδομένα από τα προηγούμενα τρία χρόνια, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα στοιχεία και τις αξιολογήσεις των νυν εργαζομένων.

Forbes: Οι 20 κορυφαίοι εργοδότες του 2026