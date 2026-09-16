Τι ισχύει για τριετίες από τη 1η Ιανουαρίου 2027.

Νέα μισθολογική πραγματικότητα διαμορφώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι πρώτες τριετίες που «χτίστηκαν» μετά το ξεπάγωμα της προϋπηρεσίας αρχίζουν να αποδίδουν αυξήσεις. Τρία χρόνια μετά την επαναφορά του θεσμού, οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία αποκτούν δικαίωμα στην πρώτη προσαύξηση, η οποία για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 10%.

Ωστόσο, η νέα αυτή μισθολογική εξέλιξη δεν αφορά όλους με τον ίδιο τρόπο. Στην πράξη δημιουργούνται «τυχεροί» και «άτυχοι», ανάλογα με το πότε ξεκίνησε η εργασιακή τους διαδρομή, αν είχαν προϋπηρεσία πριν από το 2012 και αν αυτή μπορεί να αναγνωριστεί.

Οι τυχεροί του 2027

Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται όσοι προσλήφθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά και παραμένουν στην αγορά εργασίας με αποδοχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Για αυτούς, η συμπλήρωση τριών ετών εργασίας σηματοδοτεί την πρώτη μισθολογική ωρίμανση.

Έτσι, ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 χωρίς προηγούμενη αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία, συμπληρώνει την πρώτη του τριετία τον Φεβρουάριο του 2027. Από εκείνο το σημείο αποκτά δικαίωμα στην προσαύξηση 10%.

Με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, η αμοιβή θα διαμορφωνόταν στα 1.012 ευρώ μικτά. Στην πράξη, όμως, το ποσό θα είναι διαφορετικό εφόσον από την 1η Απριλίου 2027 αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, εφόσον αυτός ανέλθει κοντά στα 960 ευρώ, η πρώτη τριετία θα αντιστοιχεί σε περίπου 1.056 ευρώ μικτά.

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Ακόμη μεγαλύτερο όφελος έχουν όσοι διαθέτουν αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί μετά το ξεπάγωμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε ταχύτερη συμπλήρωση της επόμενης τριετίας.

Οι «διπλά» κερδισμένοι

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι εργαζόμενοι που είχαν ήδη συγκεντρώσει σημαντικό χρόνο προϋπηρεσίας πριν από το 2012 και συνέχισαν να εργάζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που είχε 2,5 χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας πριν από το πάγωμα και συνέχισε να εργάζεται από το 2024, συμπληρώνει την πρώτη τριετία μόλις έξι μήνες μετά την επανέναρξη της μέτρησης. Αν συνεχίσει χωρίς διακοπή, μπορεί να συμπληρώσει και τη δεύτερη τριετία το 2027.

Πρόκειται ουσιαστικά για εργαζόμενους που αξιοποιούν δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: την προϋπηρεσία που είχαν δημιουργήσει πριν από το πάγωμα και τον χρόνο που άρχισε να μετρά ξανά από το 2024.

Οι μεγάλοι «άτυχοι»

Στον αντίποδα βρίσκονται όσοι εργάστηκαν κατά την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, αλλά δεν είχαν προηγούμενη αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από το πάγωμα.

Η δωδεκαετία αυτή δεν προσμετράται για την ωρίμανση των τριετιών. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει δουλέψει επί σειρά ετών, να έχει παραμείνει ενεργός στην αγορά εργασίας και να έχει συγκεντρώσει πολυετή πραγματική εργασιακή εμπειρία, αλλά ο χρόνος αυτής της περιόδου να μην του προσφέρει δικαίωμα μισθολογικής ωρίμανσης.

Για αυτούς, το «ρολόι» ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί ξανά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Τι γίνεται με όσους παίρνουν ήδη περισσότερα

Μια ακόμη κατηγορία που χρειάζεται προσοχή είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν αμείβονται ακριβώς με τον κατώτατο μισθό, αλλά έχουν συμφωνήσει υψηλότερες αποδοχές.

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας εργαζόμενος που λαμβάνει 1.000 ευρώ μικτά μέσω ατομικής συμφωνίας. Αν ένας συνάδελφός του, με κατώτατο μισθό, συμπληρώσει τριετία και ο νέος κατώτατος με την προσαύξηση ανέβει πάνω από τα 1.000 ευρώ, τότε μπορεί να δημιουργηθεί το παράδοξο ο εργαζόμενος με την «παλιότερη» ατομική συμφωνία να βρεθεί με χαμηλότερες αποδοχές.

Η επιχείρηση δεν υποχρεώνεται κατ’ ανάγκη να αυξήσει αναλογικά και τον μισθό του δεύτερου εργαζομένου, αλλά δημιουργείται ισχυρή πίεση για αναπροσαρμογή των μισθολογικών κλιμακίων.