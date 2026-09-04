Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, τον Αύγουστο του 2026 τα νοσοκομεία διαθέτουν 6.634 λιγότερους εργαζομένους σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας τον Οκτώβριο του 2021.

Σημαντικό έλλειμμα προσωπικού εξακολουθεί να καταγράφεται στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), τα οποία επικαλείται ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.ΑΣ. ασκώντας κριτική την κυβερνητική πολιτική στον χώρο της Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, τον Αύγουστο του 2026 τα νοσοκομεία διαθέτουν 6.634 λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με την περίοδο κορύφωσης της πανδημίας, τον Οκτώβριο του 2021. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, ωστόσο, στο μόνιμο προσωπικό. Όπως αναφέρεται, τον Ιούλιο του 2019 οι μόνιμοι εργαζόμενοι ανέρχονταν σε περίπου 64.100, ενώ σήμερα υπολογίζονται σε 56.500, δηλαδή καταγράφεται μείωση κατά περίπου 7.600 εργαζομένους.

Μείωση του μόνιμου προσωπικού

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, δεν αποτελεί ένα πρόσφατο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μείωσης του μόνιμου προσωπικού στον χώρο της Υγείας. Με βάση τα στοιχεία που επικαλείται, μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2023 το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας μειώθηκε κατά 25,03%, από 94.164 εργαζομένους σε 70.582.

Παράλληλα, ακόμη και αν συνυπολογιστούν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις επικουρικού χαρακτήρα, το συνολικό προσωπικό του τομέα το 2024 εμφανίζεται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 8.027 εργαζόμενοι λιγότερο σε σχέση με το 2012. Όπως υποστηρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η αντικατάσταση μόνιμων θέσεων από συμβασιούχους δεν μπορεί να θεωρείται ουσιαστική ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, καθώς δημιουργεί συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και δεν αντιμετωπίζει τις πάγιες ανάγκες των νοσοκομείων. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για ενίσχυση του ΕΣΥ και στην εικόνα που προκύπτει, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τα διαθέσιμα στοιχεία για τη στελέχωση.

«Τα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν σε όσα είχαμε ήδη καταγράψει: ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας, η πλειονότητα των οποίων είναι υγειονομικοί, μειώθηκε κατά 25,03% μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2023, από 94.164 σε 70.582 άτομα. Ακόμη και συνυπολογίζοντας το επικουρικό προσωπικό, το σύνολο των εργαζομένων το 2024 παρέμενε μικρότερο κατά 8.027 άτομα σε σχέση με το 2012. Η επιμονή της κυβέρνησης να παρουσιάζει αύξηση προσωπικού δεν αντέχει στον έλεγχο των αριθμών. Η αντικατάσταση μόνιμων θέσεων εργασίας με επικουρικό προσωπικό δεν αποτελεί ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, αλλά υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων και της σταθερότητας που χρειάζεται ένα λειτουργικό ΕΣΥ. Οι σχέσεις εργασίας δεν είναι δευτερεύον ζήτημα: καθορίζουν την ποιότητα, τη συνέχεια και την αξιοπιστία της δημόσιας υγείας.»

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Κλείνοντας ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ. ζητά από την κυβέρνηση να σταματήσει να διαστρεβλώνει τα στοιχεία και να προχωρήσει σε πραγματικές, μόνιμες προσλήψεις οι οποίες θα καλύψουν το κενό στελέχωσης που η ίδια δημιούργησε.