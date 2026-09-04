«Όσο και αν επιχειρούν να χτυπήσουν το πρόγραμμά μας, οι θέσεις και προτεραιότητές μας δεν πρόκειται να θολώσουν», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Στην κριτική που της άσκησε η κυβέρνηση για το οικονομικό της πρόγραμμα απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «βιαστική και πρόχειρη» ανάγνωση των προτάσεων της. Τονίζει ότι πρόκειται εξαρχής για τετραετές πρόγραμμα με σταδιακή εφαρμογή την περίοδο 2027-2023, μέσα στα ετήσια δημοσιονομικά περιθώρια.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι βασική επιδίωξη του προγράμματός της είναι η αύξηση των εισοδημάτων και η ενίσχυση της εργασίας, με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που, όπως αναφέρει, βασίζεται στη φθηνή εργασία, τη χαμηλή παραγωγικότητα και την πίεση στους μισθούς.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες σε υγεία, παιδεία, φροντίδα και κοινωνική προστασία, καταγγέλλοντας την αυξανόμενη μεταφορά του κόστους των αναγκών στις οικογένειες.

Η Συμπαράταξη καλεί την κυβέρνηση να τοποθετηθεί συγκεκριμένα απέναντι σε μια σειρά προτάσεών της, μεταξύ άλλων για μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες για μόνιμους κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό και υποτροφία 500 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Τέλος, σημειώνει ότι το πρόγραμμά της θα αξιολογηθεί από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, καλώντας την κυβέρνηση, μέχρι τότε, να περιορίσει τη «δραματοποίηση» και να προχωρήσει σε προσεκτικότερη ανάγνωση των προτάσεών της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι ακόμη ένα παράδειγμα βιαστικής και πρόχειρης κριτικής πάνω στο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. Παρουσιάζει ως μεγάλη «αποκάλυψη» αυτό που γράφουμε καθαρά από την πρώτη σελίδα: ότι παρουσιάζουμε πρόγραμμα τετραετίας. Που σημαίνει ότι εφαρμόζεται σταδιακά στη περίοδο 2027-2030, μέσα στα ετήσια δημοσιονομικά περιθώρια.

Συγχαρητήρια λοιπόν!

Μεγάλη η ανακάλυψη ότι ένα τετραετές πρόγραμμα έχει τέσσερα χρόνια εφαρμογής και ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σωρεύονται αντί να εξαφανίζονται κάθε Δεκέμβριο.

Το ουσιαστικό, όμως, βρίσκεται αλλού: Το δικό μας πρόγραμμα δεν αποδέχεται ως κανονικότητα τη φθηνή εργασία, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη διαρκή πίεση στους μισθούς.

Θέλει να αλλάξει αυτό το μοντέλο.

Να δώσει μεγαλύτερη δύναμη στην εργασία, να αυξήσει το μερίδιό της στο παραγόμενο εισόδημα και να μοιράσει δικαιότερα τα οφέλη της ανάπτυξης.

Το ίδιο καθαρές είναι οι επιλογές μας για το κοινωνικό κράτος.

Δεν αποδεχόμαστε μια χώρα όπου η δημόσια υγεία, η παιδεία, η φροντίδα και η κοινωνική προστασία φθείρονται, ενώ όλο και περισσότερες ανάγκες μεταφέρονται στην τσέπη της οικογένειας.

Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Είναι πολιτική επιλογή. Η δική μας επιλογή είναι ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων, με ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, ποιότητα και καθολική πρόσβαση.

Όσο η κυβέρνηση μοιράζει αποσπασματικά επιδόματα για να μετριάζει τις συνέπειες των πολιτικών της, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τους όρους που γεννούν την ανασφάλεια και τις ανισότητες.

Να αυξήσουμε τα εισοδήματα.

Να δώσουμε ξανά δύναμη στην εργασία.

Να ξαναχτίσουμε ένα κοινωνικό κράτος που δεν αφήνει κανέναν μόνο απέναντι στην αγορά.

Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Και όσο κι αν επιχειρούν να χτυπήσουν το πρόγραμμα, αυτές δεν πρόκειται να θολώσουν.

Αντί, λοιπόν, να κατασκευάζει λογιστικές εντυπώσεις, ας απαντήσει η κυβέρνηση σε λίγα απλά ερωτήματα:

Είναι υπέρ ή κατά της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής;

Είναι υπέρ ή κατά της δωρεάν μεταφοράς στις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους μόνιμους κατοίκους;

Είναι υπέρ ή κατά της κατάργησης της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις;

Είναι υπέρ ή κατά του μηδενισμού της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα;

Είναι υπέρ ή κατά της αύξησης του μισθού των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού;

Είναι υπέρ ή κατά της υποτροφίας των 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει εκτός της μόνιμης κατοικίας του σε περιφερειακό πανεπιστήμιο;

Ας απαντήσει καθαρά. Γιατί πίσω από κάθε μία από αυτές τις επιλογές υπάρχουν οικογένειες, μικροί επαγγελματίες και συνταξιούχοι που χρειάζονται πραγματική ανάσα.

Αυτό είναι το σχέδιο μας για τη χώρα: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.

Και για να τελειώνουμε. Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, το πρόγραμμά μας θα αξιολογηθεί από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Μέχρι τότε, λιγότερη δραματοποίηση και προσεκτικότερη ανάγνωση.

Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: «Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση»

Από πλευράς κυβερνητικών πηγών σχολιάζεται ότι «Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: «Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα». Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες.»