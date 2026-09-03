Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ομόφωνη απόφαση ώστε να βρεθούν στο δρόμο ακόμη 50.000 εργαζόμενοι της Volkswagen, ενέκρινε το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας.

«Λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ανταγωνιστικής πίεσης, των μεταβαλλόμενων δομών ζήτησης και της τεχνολογικής αλλαγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι απαραίτητη η ανάλογη προσαρμογή των δυνατοτήτων του προσωπικού στην οικονομική πραγματικότητα», ανέφερε η Volkswagen.

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται σε κρίση, είχε ήδη ανακοινώσει μεταξύ 2024 και 2026 ότι θέλει να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, κυρίως στη ναυαρχίδα VW.

Συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας που καταργούνται αντιπροσωπεύουν το 15% του εργατικού δυναμικού του ομίλου.

Το μέλλον τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων του ομίλου Volkswagen κρέμεται από μια κλωστή, εξετάζονται «εναλλακτικές χρήσεις», συμπλήρωσε η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μείωσης του εργατικού δυναμικού ή πώς θα κατανεμηθούν οι περικοπές στις μάρκες της και τις περιοχές.

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Η Volkswagen δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω θεμελιώδης προσαρμογή στα παγκόσμια επίπεδα εργατικού δυναμικού, επιπλέον των υφιστάμενων προγραμμάτων, για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας μετασχηματισμού και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου.