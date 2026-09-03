Το θέμα έθεσε ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, κατά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ.

Τα ζητήματα των γερμανικών οφειλών, της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και του επαναπατρισμού ανωγειανών υφαντών που βρίσκονται σήμερα στη Γερμανία έθεσε ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, κατά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ.

Ο Γερμανός πρέσβης, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, επισκέφθηκε σήμερα τα Ανώγεια, συνοδευόμενος από τον επίτιμο πρόξενο Γεώργιο Καλουτσάκη, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κρήτη και της επίσκεψής του στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Αφορμή αποτέλεσε η συνεργασία και η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της γερμανικής εταιρείας OHB.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υποδέχθηκε τον Γερμανό πρέσβη και τον συνόδευσε στο Ηρώο των τριών Ολοκαυτωμάτων των Ανωγείων. Εκεί έγινε αναφορά στις καταστροφές και στις θηριωδίες που υπέστη ο τόπος κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

Ιδιαίτερη στάση πραγματοποιήθηκε στην πινακίδα, στην οποία αποτυπώνονται οι γερμανικές ωμότητες στα Ανώγεια, όπως καταγράφηκαν το 1945 από τον Νίκο Καζαντζάκη και την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης των γερμανικών εγκλημάτων.

Κατά τη συζήτηση, ο δήμαρχος Ανωγείων έθεσε με σαφήνεια το ζήτημα των γερμανικών οφειλών και των σχετικών διεκδικήσεων των Μαρτυρικών Δήμων της Ελλάδας. Όπως υπογράμμισε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά χρέος απέναντι στην Ιστορία και στις επόμενες γενιές.

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Παράλληλα, τέθηκε το αίτημα για την επιστροφή ανωγειανών υφαντών, τα οποία, σύμφωνα με τον Δήμο, απομακρύνθηκαν από τον τόπο κατά τη λεηλασία που προηγήθηκε του Ολοκαυτώματος και βρίσκονται σήμερα στη Γερμανία. Ο Δήμος Ανωγείων επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα υφαντά δεν αποτελούν απλώς αντικείμενα λαϊκής τέχνης, αλλά αναπόσπαστα τμήματα της πολιτιστικής ταυτότητας, της ιστορικής μνήμης και της συλλογικής περιουσίας των Ανωγειανών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα θεσμικού διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού. Ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι η σύγχρονη συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας πρέπει να στηρίζεται στην ειλικρίνεια, στην ιστορική γνώση και στην αναγνώριση των ανοιχτών ζητημάτων του παρελθόντος.

Στη συνέχεια, ο Γερμανός πρέσβης επισκέφθηκε το «Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής», όπου η Ζωή Παπαδάκη τον ενημέρωσε για το πολιτιστικό απόθεμα του χώρου και τη μακρά υφαντική παράδοση των Ανωγείων.