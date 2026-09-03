Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ετοιμάζεται για την αντιμετώπιση ανάλογων κινδύνων λόγω της ισχυρής στήριξης που έχει η χώρα μας στην Ουκρανία.

Στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου, βρέθηκε drone με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. H γερμανική κυβέρνηση, μετά από έναν μήνα, απέδωσε επισήμως την απόπειρα στη Ρωσία, λέγοντας ότι εντάσσεται στο γνωστό μοτίβο ρωσικών υβριδικών προϊόντων. Η Μόσχα, ασφαλώς, αρνείται τις κατηγορίες.

Η αμεσότητα και η ένταση με την οποία ο πρωθυπουργός αντέδρασε εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο Βερολίνο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της στήλης ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ετοιμάζεται για την αντιμετώπιση αναλόγων κινδύνων λόγω της ισχυρής στήριξης που έχει η χώρα μας στην Ουκρανία. Μάλιστα, το ειδικό Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών εστιάζει στη δολιοφθορά, τις κυβερνοεπιθέσεις και την παραπληροφόρηση.

Το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί προπαγανδιστικά - ειδικά σε προεκλογική περίοδο - μια τέτοια πραγματική ή φανταστική απειλή είναι ένα άλλο, μεγάλο θέμα... Ένα παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται από την κυβέρνηση να καλυφθεί η γκάφα του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θ. Ντόκου όταν συνομίλησε με τον Ρώσους φαρσέρ νομίζοντας ότι μιλάει με Ουκρανό αξιωματούχο.

Β.Σκ.