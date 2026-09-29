Ο Γιάννης, ο μάγειρας, που πόζαρε σαν… καρότο και η Άννα που πόζαρε χορεύοντας. Οι κριτές επισκέφθηκαν τα μοντέλα και τους χάρισαν τις συμβουλές τους.

Το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η 4η ημέρα των auditions του GNTM 7 με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Λάκη Γαβαλά και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτού, με σκοπό να εντοπίσουν τα μοντέλα της νέας σεζόν.

Για πρώτη φορά μάλιστα, οι κριτές επισκέφθηκαν το backstage με σκοπό να εμψυχώσουν τα επίδοξα μοντέλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=IjWufwvQk9o}

Ένας από τους πρώτους διαγωνιζόμενους που βρέθηκε σήμερα στο πλατό του GNTM ήταν ο Μιχάλης, ένας δυναμικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου και εκκεντρικές πόζες.

Ο Μιχάλης, μάγειρας στο επάγγελμα, προσπάθησε να εντυπωσιάσει τους κριτές, εκείνοι ωστόσο, ζήτησαν και το κάτι παρά πάνω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό το σημείο είναι που ο νεαρός προσπάθησε να ποζάρει σαν λαχανικό, λόγω επαγγέλματος.

Οι πόζες που παρέπεμπε σε μπρόκολο, καρότο και μήλο ήταν αρκετές για να πείσουν τους κριτές.

{https://www.youtube.com/watch?v=Xo8hT7YyTu4&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=2}

GNTM 7: Η audition της χορεύτριας Άννας

Η 18χρονη Άννα έκανε την εμφάνισή της στο πλατό του GNTM με σκοπό να καταπλήξει τους κριτές… και το κατάφερε.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου της, η ενέργειά της και το ταπεραμέντο της έπεισαν του κριτές, ενώ οι χορευτικές της πόζες ήταν που «κλείδωσαν» τις τέσσερις θετικές ψήφους.

Αν και όλοι τους ενθουσιάστηκαν με την Άννα, η Μπέττυ Μαγγίρα, δεν διέκρινε αυτό το «κάτι» που έψαχνες. Η αρνητική της απάντηση ήταν και αυτό που πείσμωσε την Άννα περισσότερο.

{https://www.youtube.com/watch?v=su0LS2WfEEc}