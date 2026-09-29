Αντίστροφη μέτρηση για το «Dragons' Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Το «Dragons’ Den» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη και ο ΣΚΑΙ είναι ο σταθμός που θα φιλοξενήσει τη νέα σεζόν του πιο ανατρεπτικού επιχειρηματικού project.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο τηλεοπτικός σταθμός δημοσίευσε την επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρει το ποιοι θα είναι οι επενδυτές της νέας σεζόν.

Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν για να ακούσουν τις νέες προτάσεις, να αμφισβητήσουν και να διαπραγματευτούν με απώτερο σκοπό, να επενδύσουν.

Φέτος, ωστόσο, έρχονται μαζί τους τρεις νέοι Dragons: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς, έρχονται για να ενταχθούν δυναμικά στο dream team.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrx2f3rw5gh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ, ήρθε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ, το οποίο χαρίζει στους τηλεθεατές μία μικρή γεύση από όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας, με τον Σάκη Τανιμανίδη και τους Dragons να επιστρέφουν στον ΣΚΑΙ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22:10.