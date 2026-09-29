Η εξήγηση της influencer για την απόφαση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της croissanterie στο Παρίσι.

Λίγες εβδομάδες έχουν περάσει από όταν η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Παρίσι.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν σταματά να πειραματίζεται και αυτή τη φορά άνοιξε τη δική της croissanterie στην καρδιά της Γαλλίας.

Τα εγκαίνια ακολούθησαν λίγο αργότερα, ενώ η σημερινή ανακοίνωση που αναφέρει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του καταστήματος για μερικές ημέρες προκαλεί ερωτηματικά.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του καταστήματος στα social media δημοσιεύτηκε η σχετική ανακοίνωση στην οποία και αναφέρει:

«Ευχαριστούμε για όλη την αγάπη που ήταν περισσότερη από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα είναι η ώρα να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι. Θα παραμείνουμε κλειστά για μερικές ημέρες, μέχρι να είναι όλα έτοιμα. Τα λέμε σύντομα με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέδες».

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Παράλληλα, το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου και την εκπομπή «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό ότι το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό με σκοπό την ανανέωση και αναβάθμιση των μηχανημάτων.

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Ιωάννα Τούνη με προσωπική της ανάρτηση στο Instagram εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η ομάδα του «Fat Rat» οδηγήθηκε στην απόφαση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, η influencer αναφέρει: «Και κάπως έτσι γυρίζουμε στο σπίτι μας… Το Παρίσι για μία ακόμη φορά ήταν υπέροχο. Ανυπομονώ να έρθω πάλι! Το Fat Rat επίσης πηγαίνει ανέλπιστα καλά! Τα κρουασάν μας γίνονται Sold Out σχεδόν καθημερινά και δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε νέα.

Χθες αποφασίσαμε να κλείσουμε για 2 - 3 ημέρες μεσοβδόμαδα, ώστε να εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα το εργαστήριό μας, να εγκαταστήσουμε έξτρα εξοπλισμό στην κουζίνα μας και να σας εξυπηρετήσουμε ακόμη καλύτερα».