Η επίθεση σημειώθηκε στις 18 Σεπτέβρη σε πιάτσα ταξί στη Νέα Ιωνία και εκδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 31χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά 48χρονο οδηγό ταξί στον Βόλο, καθώς του Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον καταδίκασε σε κάθειρξη δύο ετών.

Το περιστατικό συνέβη σε πιάτσα ταξί στη Νέα Ιωνία, το μεσημέρι της Παρασκευής (18/09). Δύο άτομα, ένας 31χρονος και ο 48χρονος πατέρας του, πλησίασαν τον οδηγό και τον ρώτησαν αν μπορούσε να τους πάρει με το ταξί. Ο 48χρονο οδηγός αρνήθηκε να τους επιβιβάσει, καθώς γνώριζε από συναδέλφους του πως οι συγκεκριμένοι προκαλούν συχνά προβλήματα στις κούρσες ή αρνούνται να πληρώσουν το κόμιστρο της διαδρομής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το gegonotanews.gr, ο 31χρονος ξεκίνησε να απειλεί και να βρίζει τον 48χρονο. Εκείνος του ζήτησε να φύγουν και τότε ο 31χρονος άρπαξε μία σκούπα που χρησιμοποιούσαν οι υπόλοιποι οδηγοί στην πιάτσα για τα οχήματά τους και του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να υποστεί κάταγμα ωλένης.

«Ένα απλό άγγιγμα» το χτύπημα με το σκουπόξυλο

Ο 48χρονος πατέρας του κατηγορουμένου, κατέθεσε στο δικαστήριο μία άλλη εκδοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός του ταξί, όταν ο γιος του, τού ζήτησε να μπουν στο αυτοκίνητο, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί πως «θα τον στραγγαλίσει». Τότε ο γιος του νευρίασε και άρπαξε το σκουπόξυλο προκειμένου να τον χτυπήσει. Επιπλέον, κατέθεσε ότι το χτύπημα που κατάφερε ο γιος του στον οδηγό δεν ήταν ικανό να προκαλέσει κάταγμα στο χέρι του, ενώ το χαρακτήρισε «απλό άγγιγμα». «Εγώ μπήκα στη μέση και προσπάθησα να τους χωρίσω», ισχυρίστηκε.

Ολοκληρώνοντας, ζήτησε συγνώμη από το δικαστήριο και τον οδηγό και εξέφρασε την επιθυμία του αλλά και του γιου του να αποζημιώσουν τον παθόντα, όπως και τους άλλους οδηγούς στους οποίους χρωστούν χρήματα.

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«Ο οδηγός του ταξί μου επιτέθηκε πρώτος»

Ο 31χρονος κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως, εκείνος δέχθηκε πρώτος λεκτική επίθεση από τον οδηγό όταν τον ρώτησε αν μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο και δήλωσε ότι έσπρωξε εκείνος τον ίδιο και τον πατέρα του. Ο 31χρονος ανέφερε πως λόγω του εκνευρισμού του άρπαξε το σκουπόξυλο και του επιτέθηκε, αρνήθηκε όμως ότι τον χτύπησε δυνατά.

Ο ίδιος κατέθεσε επίσης ότι, μετά το περιστατικό και την καταγγελία του οδηγού στην αστυνομία δεν αντιστάθηκε της σύλληψης, όπως αναφέρει η κατάθεση του αστυνομικού που συμμετείχε σε αυτή. Ο 31χρονος ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε περίπου πέντε μέτρα και όταν οι αστυνομικοί του το ζήτησαν, εκείνος σταμάτησε. Ο ίδιος μάλιστα είπε πως, όταν τον συνέλαβαν τον χτύπησαν στα πλευρά και τον έβρισαν και εκείνος απάντησε επίσης με βρισιές.

Δικηγόρος οδηγού ταξί: «Ο 31χρονος δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια»

Ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας, ανέφερε πως ο 31χρονος δεν φαίνεται να έχει δείξει μεταμέλεια καθώς ακόμη και μετά την σύλληψη δεν αποδέχθηκε την πράξη του και αρνήθηκε ότι χτύπησε με ξύλο τον οδηγό. «Αυτά που ειπώθηκαν σήμερα είναι υποκριτικά και εντάσσονται στη προσπάθεια του να τον λυπηθεί το δικαστήριο και να του επιβληθεί μία διαχειρίσιμη ποινή […] Πρόκειται για μία συμπεριφορά επικίνδυνη, έντονα αντικοινωνική και μία συμπεριφορά που δεν πρέπει να γίνει ανεκτή», ανέφερε στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο έκρινε τον 31χρονο ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απείθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως, η δίκη του πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για απείθεια στο πλαίσιο του ίδιου περιστατικού, προσδιορίστηκε σε ρητή δικάσιμο και αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Νοεμβρίου 2026, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του.