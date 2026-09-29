Η GoFundMe ανακοίνωσε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου έλαβε καταγγελία από μέλος της κοινότητας, το οποίο εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα της διοργανώτριας.

Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν προσφέρει χρήματα μέσω GoFundMe σε έρανο για ένα ζευγάρι από το Τέξας αναμένεται να έχουν λάβει πίσω τις δωρεές τους, μετά την απόφαση της πλατφόρμας να κατεβάσει τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων.

Η GoFundMe ανακοίνωσε ότι εσωτερική έρευνα εντόπισε «ανακριβείς αναφορές γεγονότων», οι οποίες παραβίαζαν τους όρους λειτουργίας της πλατφόρμας. Ο έρανος, που είχε γίνει viral, είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 745.000 δολάρια για τον 81χρονο Ντόναλντ Τζόνσον και τη 57χρονη σύζυγό του, Τζόζεφιν.

Η ιστορία είχε αρχικά παρουσιαστεί από μια γυναίκα με το όνομα «Erin H.», η οποία υποστήριζε ότι ζούσε στην περιοχή The Colony, βόρεια του Ντάλας. Η ίδια είχε αναφέρει ότι γνώρισε τον ηλικιωμένο γείτονά της όταν τον είδε να ανεβαίνει με δυσκολία μια απότομη σκάλα, μεταφέροντας βαριές αποσκευές.

Σύμφωνα με την αρχική αφήγηση, όταν η γυναίκα προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, ο Τζόνσον της είπε ότι εργαζόταν ασταμάτητα παραδίδοντας αποσκευές προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει οικονομικά τη σύζυγό του, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Η συγκινητική ιστορία προκάλεσε μεγάλη ανταπόκριση και οδήγησε εκατοντάδες δωρητές να συνεισφέρουν στον έρανο «HelpDonRetire».

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Γιατί αφαιρέθηκε ο έρανος

Η GoFundMe ανακοίνωσε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου έλαβε καταγγελία από μέλος της κοινότητας, το οποίο εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα της διοργανώτριας. Η ομάδα Trust & Safety της πλατφόρμας ξεκίνησε έρευνα και διαπίστωσε ότι η «Erin» δεν ήταν το πραγματικό όνομα της γυναίκας που είχε δημιουργήσει τον έρανο.

Σύμφωνα με την GoFundMe, η διοργανώτρια παραδέχθηκε στους ερευνητές της πλατφόρμας ότι ο Ντόναλντ και η Τζόζεφιν Τζόνσον είναι οι γονείς της. Παράλληλα, φέρεται να αναγνώρισε ότι η ιστορία με τη γειτόνισσα «Erin» ήταν επινοημένη, καθώς πίστευε ότι η αφήγηση της ιστορίας από ένα άγνωστο πρόσωπο θα προσέλκυε περισσότερο ενδιαφέρον και οικονομική στήριξη.

Η ίδια φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι είχε καταγράψει το βίντεο που έγινε viral και έδειχνε τον πατέρα της να μεταφέρει τις αποσκευές ανεβαίνοντας τις σκάλες.

Η GoFundMe διευκρίνισε ότι ορισμένα από τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με την κατάσταση της οικογένειας ήταν αληθή, ωστόσο έκρινε ότι η παραπλανητική παρουσίαση της ταυτότητας της διοργανώτριας παραβίαζε τους όρους χρήσης της.

Η πλατφόρμα ανέφερε σε δήλωσή της ότι η ομάδα Trust & Safety εντόπισε «ανακριβείς αναφορές γεγονότων» και για τον λόγο αυτό ο έρανος αφαιρέθηκε, ενώ όλοι οι δωρητές έλαβαν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους.

Η ιστορία είχε γίνει viral

Πριν αφαιρεθεί η σελίδα, η ιστορία του ζευγαριού είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ και η Τζόζεφιν Τζόνσον είχαν μιλήσει σε τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ την υπόθεση είχαν καλύψει και τοπικά μέσα ενημέρωσης του Ντάλας.

Μετά την απόφαση της GoFundMe, ορισμένα από τα μέσα που είχαν παρουσιάσει την ιστορία πρόσθεσαν σημειώσεις στα δημοσιεύματά τους, ενημερώνοντας το κοινό για την αφαίρεση του εράνου και την επιστροφή των δωρεών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσα σε εκείνους που είχαν κάνει σημαντικές δωρεές βρίσκονταν ο κωμικός Ματ Ράιφ και ο επενδυτής Μπιλ Άκμαν.

Σε ανάρτηση που είχε γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου στον λογαριασμό «Erin», η διοργανώτρια ευχαριστούσε όσους είχαν συνεισφέρει και όσους είχαν μοιραστεί προσωπικές ιστορίες για συγγενείς τους που αντιμετώπισαν καρκίνο.

Νέα σελίδα στο GiveSendGo

Μετά την αφαίρεση του εράνου από τη GoFundMe, η κόρη του ζευγαριού δημιούργησε νέα σελίδα στην πλατφόρμα GiveSendGo, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας ανοιχτά την ταυτότητά της ως Έιμι Τζόνσον.

Στη νέα σελίδα διευκρινίζει: «Ο Ντον είναι ο πατέρας μου. Η Τζόζεφιν είναι η μητέρα μου».

Η ίδια υποστηρίζει ότι τα βασικά στοιχεία της ιστορίας είναι πραγματικά, μεταξύ άλλων ότι ο πατέρας της εξακολουθεί να εργάζεται στα 81 του χρόνια, ότι η μητέρα της πάσχει από καρκίνο του παγκρέατος και ότι η οικογένεια αντιμετωπίζει σημαντικά έξοδα.

«Η ιστορία με τη γειτόνισσα είναι αληθινή. Το βίντεο από την κάμερα της πόρτας είναι αληθινό. Η διάγνωση είναι αληθινή. Η δουλειά είναι αληθινή», αναφέρει η Έιμι Τζόνσον στη νέα σελίδα.

Για την προηγούμενη καμπάνια, εξηγεί ότι είχε δημιουργηθεί μέσω του λογαριασμού της και ότι η οικογένεια πίστευε πως αυτή ήταν η απλούστερη διαδικασία. Όπως υποστηρίζει, όταν άλλαξε το όνομα στη σελίδα, η GoFundMe θεώρησε ότι υπήρχε ασυμφωνία και, παρά την προσκόμιση εγγράφων, προχώρησε στην επιστροφή των χρημάτων στους δωρητές.

Η νέα καμπάνια είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 59.000 δολάρια έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η θέση της πλατφόρμας

Το GiveSendGo επιβεβαίωσε ότι η νέα καμπάνια είναι ενεργή και έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης. Η πλατφόρμα ανέφερε ότι οι όροι λειτουργίας της απαιτούν οι διοργανωτές να παρουσιάζουν με ακρίβεια την ταυτότητά τους, το πρόσωπο για το οποίο συγκεντρώνουν χρήματα και τον σκοπό του εράνου.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι κάθε καμπάνια ελέγχεται πριν από την αποδέσμευση χρημάτων, προκειμένου να επιβεβαιωθούν η ταυτότητα του δικαιούχου, η σχέση του με το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η συγκέντρωση χρημάτων και η συμφωνία της καμπάνιας με τον δηλωμένο σκοπό της.

Το GiveSendGo σημείωσε ακόμη ότι τα χρήματα αποδεσμεύονται μόνο στον επαληθευμένο δικαιούχο και ότι η πλατφόρμα συνεχίζει να παρακολουθεί τις καμπάνιες και μετά τη δημοσίευσή τους, προκειμένου να εντοπίζει τυχόν παραπλανητική ή ασυνήθιστη δραστηριότητα.