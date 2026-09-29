Ο Δήμος Μεγαρέων παίρνει αποστάσεις από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, τονίζοντας πως δεν έχει λόγο να υπεισέλθει στις οικονομικές συναλλαγές ενός αυτοτελούς συλλόγου.

Το ζήτημα της στέγης αντιμετωπίστηκε πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η χρηματική δωρεά του Ηλία Κασιδιάρη προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στου σχολείου δεν συνδέεται με τις εργασίες επισκευής, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεγαρέων μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

«Με αφορμή δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν σε χρηματική δωρεά προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων και συνδέουν τη συγκεκριμένη δωρεά με ανάγκες επισκευής της στέγης του σχολείου, ο Δήμος Μεγαρέων οφείλει να αποκαταστήσει την πραγματική εικόνα ως προς τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Το ζήτημα της στέγης του 1ου Δημοτικού Σχολείου έχει ήδη αντιμετωπιστεί από τον Δήμο Μεγαρέων, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Συγκεκριμένα, και κατά τον μήνα Ιούλιο, όπου ελαιοχρωματιστές πραγματοποιούσαν εργασίες, εργαζόμενοι των εξωτερικών συνεργείων με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες στη στέγη του σχολείου, (επανατοποθέτηση και ορθή στοίχιση κεραμιδιών) προκειμένου να αποκατασταθεί το σημείο από το οποίο είχε παρατηρηθεί εισροή υδάτων.

»Παράλληλα, επειδή επρόκειτο για ξύλινη κεραμοσκεπή ενός ιστορικού σχολικού κτηρίου, κρίθηκε τεχνικά αναγκαίο να ακολουθήσει μία βροχόπτωση, ώστε να διαπιστωθεί στην πράξη εάν η αρχική παρέμβαση είχε αντιμετωπίσει πλήρως το πρόβλημα ή εάν απαιτούνταν πρόσθετες εργασίες.

»Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις πραγματοποιήθηκε νέος έλεγχος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και όπως ενημερώθηκε και από τους εκπαιδευτικούς δεν διαπιστώθηκε πλέον εισροή υδάτων στον χώρο.

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Η τεχνική παρέμβαση θα «ολοκληρωθεί πλήρως» μέσα στις επόμενες ημέρες

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Εξειδικευμένος επαγγελματίας, τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποιήσει την απαιτούμενη αυτοψία για να ακολουθήσουν εργασίες μόνιμης στερέωσης των κεραμιδιών της στέγης, ώστε η τεχνική παρέμβαση να ολοκληρωθεί πλήρως.

»Κατά συνέπεια οι αναφορές ότι η στέγη του 1ου Δημοτικού Σχολείου παραμένει χωρίς αντιμετώπιση ή ότι ο Δήμος καλείται τώρα να αναλάβει την επισκευή της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

»Ο Δήμος Μεγαρέων έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών υποδομών και την ασκεί στην πράξη, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Αναφορικά με τη δωρεά του Ηλία Κασιδιάρη προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ο Δήμος τονίζει: «Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη δωρεά προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο Δήμος Μεγαρέων δεν έχει λόγο να υπεισέλθει στις αποφάσεις και στις οικονομικές συναλλαγές ενός αυτοτελούς συλλόγου γονέων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι αναγκαίο να καταστεί απολύτως σαφές ότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος της στέγης δεν προέκυψε από τη συγκεκριμένη δωρεά ούτε παρέμενε σε εκκρεμότητα μέχρι αυτή να πραγματοποιηθεί.

»Προτεραιότητα του Δήμου είναι και παραμένει η ασφάλεια των μαθητών και η καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου και θα ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες τεχνικές εργασίες μέσα στις επόμενες ημέρες.

»Ο δημόσιος διάλογος είναι αυτονόητα ευπρόσδεκτος και κάθε κριτική είναι θεμιτή. Προϋπόθεση, όμως, είναι να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια μαθητών και σχολικών κτηρίων, η υπεύθυνη ενημέρωση θα πρέπει να προηγείται των δημόσιων καταγγελιών και των χαρακτηρισμών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα - που αργότερα αφαιρέθηκε - ευχαριστούσε τον Ηλία Κασιδιάρη για τη χορηγία του, τονίζοντας πως «τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν το έργο του Συλλόγου και ευνοούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας».