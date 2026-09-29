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Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του.

Κοινή φωτογραφία του με τον πατέρα του Λορέντζο Καριέρε, δημοσίευσε ο γιος του, Ρομπέρτο, 2,5 μήνες μετά τον θάνατό του, γράφοντας στην λεζάντα: ««Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα».

Στην ασπρόμαυρη εικόνα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ο Ρομπέρτο Καριέρε εμφανίζεται στην παιδική του ηλικία, αγκαλιά με τον πατέρα του.

Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά, που έγινε γνωστός από το ριάλιτι Bar πέθανε στα 51 του χρόνια, στις 15 Ιουλίου.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε αποκτήσει με την Έλενα Κατραβά δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.