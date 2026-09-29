Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς.

Το νέο επεισόδιο του «ΡΙΦΙΦΙ» έρχεται απόψε, στις 22:00, στον Alpha.

Δεκέμβρης 1992. Εξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια.

Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας…

Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό - πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Που όμως έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

{https://www.youtube.com/watch?v=SZeKDc7ftk8}

Όσα θα δούμε απόψε, στις 22:00 στο «ΡΙΦΙΦΙ»

Μετά το ατύχημα που παραλίγο θα ήταν μοιραίο για τον Βάκη, η Όλγα μαζεύει όλη την ομάδα στη μάντρα και τους λέει ότι πρέπει να σταματήσουν. Αναγκάζεται να τους εξομολογηθεί την δική της ιστορία και τον τραγικό τρόπο που έχασε παιδί και άντρα.

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Δεν θέλει να χαθεί κι άλλη ζωή εξαιτίας της τράπεζας. Αυτά που λέει όμως αντί να διαλύσουν την ομάδα την συσπειρώνουν. Κανείς δεν δέχεται να σταματήσει.

Και το κομπρεσέρ ξαναμπαίνει σε λειτουργία.

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Γεννήτρια, υποστυλώματα, ράγες, βαγονέτο όλα όπως τα έχουν σχεδιάσει. Και το τούνελ προχωράει μέχρι που πέφτουν πάνω στην ατσαλένια πλάκα που τους χωρίζει από τον τοίχο των θυρίδων.