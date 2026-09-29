Μήνυμα του Δούκα για τη στεγαστική κρίση.

Στη Μαδρίτη βρέθηκε ο Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια των μεγάλων κινητοποιήσεων κατά της στεγαστικής κρίσης και των εξώσεων, με αφορμή την περίπτωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στις εξελίξεις στην Ισπανία μετά την έξωση στην ηλικιωμένη και τονίζει ότι αυτή η μάχη πρέπει να κερδηθεί και στην Ελλάδα.

«Χάρη σε αυτά τα παιδιά, η Μαρικάρμεν γυρίζει σπίτι της, γλίτωσε την έξωση», αναφέρει ο Χάρης Δούκας για τους διαδηλωτές, καθώς η δικηγόρος της ηλικιωμένης ανακοίνωσε πως οι ιδιοκτήτες του ακινήτου- στο οποίο ζούσε επί επτά δεκαετίες, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που της έκαναν έξωση μετά την τεράστια αύξηση του ενοικίου- συμφώνησαν να επιστρέψει στο διαμέρισμα.

«Χάρη σε αυτά τα παιδιά, η κυβέρνηση περνά νομοσχέδιο το “διάταγμα Μαρικάρμεν”, ώστε να μπει φρένο στα funds και την υπερκερδοσκοπία. Η μάχη αυτή πρέπει να κερδηθεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Αθήνα», συμπληρώνει.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η έξωση της Μαρικάρμεν, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, μεταξύ άλλων την αναστολή των εξώσεων έως το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων. Σημειώνεται πως τα μέτρα πρέπει να εγκριθούν από τη Βουλή, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/h_doukas/status/2104983707840868635}