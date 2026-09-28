Οι auditions του GNTM 7 συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και πολλά από τα επίδοξα μοντέλα έχουν ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον των κριτών.
Η Σταυρούλα και ο Νικόδημος είναι δύο από τα πρόσωπα που κατάφερα να περάσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν οι auditions της Ines, της Φωτεινής και του Μιχάλη.
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GNTM 7: Η audition της τραυματισμένης Ines
Η Ines, έφτασε στο πλατό παρέα με τον αδερφό της, ο οποίος εκτελεί και χρέη μάνατζερ, ενώ η ίδια περπάτησε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, πόζαρε φορώντας ένα γαλάζιο φόρεμα, ενώ κέρδισε τις εντυπώσεις όταν ξεκίνησε να ποζάρει με μαγιό.
Ο τραυματισμός που είχε λίγο νωρίτερα δεν την πτόησε και έτσι, η 29χρονη κατάφερε να λάμψει μπροστά στους κριτές, με την Μπέττυ Μαγγίρα, να εκφράζει φανερά τον ενθουσιασμό της.
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GNTM 7: Η audition του Μιχάλη – «Το αντρικό μοντέλο του τώρα»
Αμέσως μετά ήταν η σειρά του Μιχάλη, ο οποίος κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές με τον χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του.
Ο νεαρός παίκτης σπουδάζει σχέδιο μόδας, και μαθητεύει στο πλευρό του Λάκη Γαβαλά, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους κριτές συνέχισε να ποζάρει ενθουσιάζοντας την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
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Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αν και είχε τις αμφιβολίες της, εκτίμησε την προσπάθειά του και την αυτοπεποίθησή του, γεγονός που την οδήγησε στο να πατήσει το «πράσινο» κουμπί.
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GNTM 7: Η audition της σγουρομάλλας Φωτεινής
Στη συνέχεια, περπάτησε στην πασαρέλα η εντυπωσιακή σγουρομάλλα Φωτεινή, που κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις ήδη από τα πρώτα λεπτά της audition της.
Το χαμόγελό της, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της, το σγουρό μαλλί και η προσωπικότητά της έπεισε τους κριτές ότι μπορεί να τα καταφέρει στην επόμενη φάση.
Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να φτάσει στο «απόλυτο» αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να στερήσει από κάποιο άλλο παιδί την θέση του next top model χαρίζοντάς της τη θετική της το «ναι».
Η Φωτεινή ωστόσο, απάντησε με αυτοπεποίθηση στις αρνητικές ψήφους, την ίδια ώρα που είχε ήδη καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.