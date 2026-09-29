Ξεχωριστές παρουσίες στο Κάουνας, με τον Σακ να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση των πρωταθλητών Ευρώπης.

Υπό το βλέμμα δύο θρύλων του μπάσκετ διεξάγεται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, καθώς οι Σακίλ Ο'Νιλ και Αρβίντας Σαμπόνις έχουν πάρει τη θέση τους στα court side της «Zalgirio Arena».

Ο'Νιλ και Σαμπόνις όπως είναι λογικό μαγνήτισαν τα βλέμματα, ενώ σε βίντεο που ανάρτησε η επίσημη σελίδα της Euroleague διακρίνονται να παίρνουν μέρος στην «καυτή» ατμόσφαιρα που δημιούργησαν για ένα ακόμη εντός έδρας οι φίλαθλοι της Ζαλγκίρις.

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Ο Σακ βρίσκεται στο Κάουνας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την εταιρεία NordVPN, της οποίας είναι Ambassador. Μάλιστα, η NordVPN αποτελεί και μεγάλο χορηγό της Ζαλγκίρις. Έτσι λοιπόν, μέσω της εμπορικής αυτής συμφωνίας ο Σακίλ Ο΄Νιλ θα δει από κοντά την αναμέτρηση των πρωταθλητών Ευρώπης.