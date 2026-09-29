Ταλαιπωρία για 23 επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από τη Ρόδο προς τη Μεγίστη.

Μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό-ταχύπλοο «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΙΝΤ» κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του από τη Ρόδο προς τη Μεγίστη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, μετά την εμφάνιση της βλάβης το πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Ρόδου, όπου και κατέπλευσε με ασφάλεια.

Στο «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΙΝΤ» επέβαιναν συνολικά 23 επιβάτες, οι οποίοι επέστρεψαν στη Ρόδο μαζί με το πλοίο. Κατά τον χρόνο του περιστατικού, στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της μηχανικής βλάβης.