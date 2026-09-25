Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο πλοίο Blue Carrier 2.

Έξω από την Τήνο βρίσκεται το πλοίο Blue Carrier 2, ενώ καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο οι φλόγες είναι ορατές από μεγάλη απόσταση με τα ειδικά πυροσβεστικά πλοία να μην έχουν σταματήσει να ρίχνουν νερό.

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Από νωρίς ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ το απόγευμα στην επιχείρηση συμμετέχει και το πυροσβεστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος», με δυνατότητα ρίψης έως και 2.500 κυβικών μέτρων νερού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο ενόσω η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου, με τις δυνάμεις να προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση με στόχο τον έλεγχό της και την ασφαλή σταθεροποίηση του φορτηγού-οχηματαγωγού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της MEGATUGS, πρώτο ζητούμενο είναι ο περιορισμός της φωτιάς. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των χώρων όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

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Πώς ξέσπασε η φωτιά εν πλω – Στην Τήνο μεταφέρθηκαν οι 29 επιβάτες που εκκένωσαν

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε ένα από τα γκαράζ του BLUE CARRIER 2, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο και στη συνέχεια είχε αποπλεύσει με προορισμό το Βαθύ Σάμου, την Κω και τη Ρόδο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, ενώ στα γκαράζ του μεταφέρονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Οι επιβαίνοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση. Επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και μεταφέρθηκαν από πλωτά του λιμενικού με ασφάλεια στην Τήνο. Σύμφωνα με την εταιρεία, όλοι ήταν καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από κάποιο όχημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή αιτία.