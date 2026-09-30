Η αναδιάρθρωση συνοδεύεται από σημαντική μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Blue Star Ferries.

Στη μερική διάσπαση της Blue Star Ferries και στη μεταφορά του κλάδου των δρομολογίων της Αδριατικής στη Superfast Ferries προχώρησε ο όμιλος.

Η εταιρική αναδιάρθρωση ουσιαστικά διαχωρίζει οργανωτικά τη δραστηριότητα της Αδριατικής από την Blue Star Ferries, συγκεντρώνοντάς την στη Superfast Ferries. Πρόκειται για κλάδο που περιλαμβάνει όχι μόνο τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών, αλλά και τη μεταφορά ΙΧ και φορτηγών οχημάτων, μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τις συμβατικές σχέσεις που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η αναδιάρθρωση συνοδεύεται από σημαντική μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Blue Star Ferries. Ειδικότερα, το κεφάλαιο μειώθηκε κατά 55,584 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση του κλάδου που μεταφέρεται στη Superfast. Στο πλαίσιο της συναλλαγής ακυρώθηκαν 18.970.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία.

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2025 που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της διάσπασης, ο κλάδος της Αδριατικής διέθετε συνολικά στοιχεία ενεργητικού περίπου 57,88 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις περίπου 2,30 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση του να διαμορφώνεται στα 55,58 εκατ. ευρώ. Τα ενσώματα πάγια αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού, ξεπερνώντας τα 55 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει το έντονα κεφαλαιουχικό χαρακτήρα της δραστηριότητας.