Εκπαιδευτική Δράση για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη των νησιών μας.

H Blue Star Ferries και ομάδα εργαζομένων – εθελοντών του Ομίλου Attica του οποίου αποτελεί μέλος, επισκέφτηκαν το νησί των Φούρνων για την υλοποίηση της δράσης «Τοπική Οικολογική Γνώση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του προγράμματος Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης «Πλέουμε Μαζί».

Μέσα από ένα ολοήμερο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, 100 συνολικά συμμετέχοντες - ανάμεσά τους 30 μαθητές και 12 εκπαιδευτικοί από 3 σχολεία των Φούρνων Κορσεών, εκπρόσωποι από 3 τοπικούς συλλόγους καθώς και επαγγελματίες παραγωγοί, κάτοικοι, επιστημονικοί σύμβουλοι και τοπικοί φορείς, μοιράστηκαν εμπειρίες και γνώσεις, συμμετέχοντας σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο «εκπαίδευσης μέσα στην κοινότητα», το οποίο συνδέει τη θεωρία με την πράξη και την εκπαίδευση με την καθημερινή ζωή των νησιωτών.

Το πρόγραμμα μέσω ενημερωτικών συζητήσεων και βιωματικών εκπαιδεύσεων για το θαλάσσιο οικοσύστημα, τις παραδοσιακές πρακτικές και τη διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς και ανοιχτών εκδηλώσεων που συνδύασαν τον πολιτισμό, την μουσική και τον διάλογο γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, είχε ως ουσιαστικούς στόχους την:

Ανάδειξη της σχέσης των κατοίκων με τη γη, τη θάλασσα και το πολιτιστικό περιβάλλον των Φούρνων.

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της σύνδεσης των νέων με την τοπική οικολογική γνώση.

Δημιουργία γέφυρας συνεργασίας ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους επιστημονικούς φορείς.

Η πρωτοβουλία της Blue Star Ferries, μέλος του Ομίλου Attica, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Φούρνων Κορσεών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας «ΔΗΩ» και τον οργανισμό «Procopiou Origins.

Ο Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης, Μετασχηματισμού & Βιωσιμότητας και επικεφαλής της ομάδας Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, κ. Παναγιώτης Παπαδόδημας, δήλωσε χαρακτηριστικά : « Η ευθυγράμμιση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης δεν πρέπει να αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά πράξη. Αυτό αποδεικνύεται από τη σταθερή παρουσία και δραστηριοποίηση του Ομίλου Attica, μέσω του προγράμματος «Πλέουμε Μαζί, το οποίο υλοποιείται δυναμικά από το 2021 και περιλαμβάνει δράσεις στα νησιά του Αιγαίου όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος είναι η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και των ανθρώπων τους, η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία της Blue Star Ferries στους Φούρνους, στηρίζει και ενισχύει την ανάπτυξη οικολογικής σκέψης στην κοινότητα, ως έναν ανεκτίμητο θησαυρό που οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να αξιοποιήσουμε προς όφελος των επόμενων γενεών.»