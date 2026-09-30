Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ τονίζοντας ότι αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η ΕΜΥ. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

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2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με τις βροχές να επιμένουν για τις επόμενες ημέρες και τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει βροχερό για ένα πενθήμερο, ενώ σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται σημαντικά ύψη βροχής. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί η Κρήτη, όπου τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επαναληφθούν σε διαδοχικά επεισόδια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι αναμένονται αρκετά υψηλά τοπικά ημερήσια ποσά βροχής, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε περιοχές όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στα σημεία όπου η βροχή επιμένει για πολλές ώρες, αλλά και σε πρανή, ορεινούς δρόμους και περιοχές που είναι ήδη γνωστό ότι παρουσιάζουν ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση του εδάφους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Ευπρόσδεκτη η βροχή, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση. Η εικόνα που δίνουν σήμερα τα πρωινά προϊόντα είναι σχετικά ήπια ως προς την άμεση εκδήλωση προβλημάτων, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.

Στην Κρήτη, το Landslide Watch εμφανίζει κυρίως πολύ χαμηλά έως χαμηλά επίπεδα διαγνωστικής προσοχής, με ορισμένες πιο επιβαρυμένες ζώνες κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες φαίνεται, προς το παρόν, να εντοπίζονται κυρίως πάνω στη θάλασσα ή πολύ κοντά στις ακτές και όχι στον κύριο κορμό της Κρήτης.

Παρά ταύτα, το πενθήμερο παραμένει υγρό, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής και αρκετά υψηλά τοπικά ημερήσια ποσά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν τα απόλυτα μέγιστα δεν πέσουν τελικά πάνω στη στεριά, η διαδοχική βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακό κορεσμό των εδαφών, ιδιαίτερα σε ορεινές και έντονα επικλινείς περιοχές.

Επομένως, ο τόνος που ταιριάζει είναι: όχι ανησυχία, αλλά αυξημένη επιτήρηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου η βροχή επιμένει για πολλές ώρες, σε πρανή, ορεινούς δρόμους και θέσεις με γνωστή ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση εδάφους».

Να σημειωθεί ότι σήμερα Τετάρτη (30.09.2026) επιδεινώνεται ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Το σκηνικό θα θυμίζει χειμώνα και η επιδείνωση θα έχει διάρκεια με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα θα υπάρχει ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου στους 18-23 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσουν τους 25-26 βαθμούς. Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Ιδιαίτερα χαμηλές θα είναι οι πρωινές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα πλησιάσει ακόμη και τους 0-2 βαθμούς Κελσίου.

{https://x.com/KolydasT/status/2105193842555179295?s=20}