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Οι κυκλοφοριακές ρυθμσεις θα εφαρμοστούν από τις 6 το πρωί λόγω του Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026».

Σε ισχύ τίθενται την Κυρικαή 4 Οκτωρβίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμσεις θα εφαρμοστούν λόγω του Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία θα διακοπεί ως εξής:

Από τις 6:00 έως τις 13:00:

- Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

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- Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Από τις 7:30 έως τις 13:00:

- Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

- Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.

- Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.

- Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων - Κοδριγκτώνος.