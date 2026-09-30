Οι 227 προσλήψεις αφορούν νέους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι θα διοριστούν μέσω ΑΣΕΠ.

Στο σχέδιο εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αλλά και στον προγραμματισμό 375 προσλήψεων προσωπικού, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής διοικητής της Υπηρεσίας, Γεώργιος Βαγενάς, μιλώντας στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026. Όπως ανέφερε, για την τριετία 2025-2027 προβλέπονται συνολικά 375 προσλήψεις εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων στην ΥΠΑ. Από αυτές, οι 227 αφορούν νέους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι θα διοριστούν μέσω ΑΣΕΠ.

Σχετικά με το περιστατικό του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου ο κ. Βαγενάς σημείωσε ότι «ο επαγγελματισμός του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ιδιαίτερα των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και των Ηλεκτρονικών, συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε διακινδύνευση της ασφάλειας των πτήσεων».

Παράλληλα, τόνισε ότι «έχουν αναληφθεί δράσεις για τη βέλτιστη επιχειρησιακή και τεχνική λειτουργία και έχουν υλοποιηθεί έργα για αποφυγή παρόμοιου περιστατικού». Χαρακτηριστικό, όπως υπογράμμισε, είναι ότι ο κάθε πομποδέκτης μπορεί πλέον να παρακολουθείται και να απενεργοποιείται εξ αποστάσεως, χωρίς μετάβαση συνεργείου στους σταθμούς επικοινωνιών.

«Αυτή ακριβώς η δυνατότητα δεν υφίστατο τον περασμένο Ιανουάριο. Όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και την αναβάθμιση των υποδομών είτε έχουν υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη ή στο στάδιο της συμβασιοποίησης (DLS, VCRS, Radars, κ.ά)», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το οργανόγραμμα της ΥΠΑ, ανέφερε ότι, για την τριετία 2025-2027, οι προσλήψεις διάφορων ειδικοτήτων στην Υπηρεσία θα ανέλθουν στις 375. Ειδικά, για τον Έλεγχο της Εναέριας Κυκλοφορίας, οι νεοδιορισμένοι μέσω ΑΣΕΠ Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, θα ανέλθουν σε 227.

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«Όραμά μας είναι να καταστήσουμε την ΥΠΑ εφάμιλλη με τους λοιπούς ευρωπαϊκούς παρόχους εναέριας κυκλοφορίας έως το 2030» είπε.