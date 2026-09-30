Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022) είναι από τα νομοθετήματα που «εκδικούνται» όποιον τα διαβάζει γραμμικά. Δεν έχει δύσκολες έννοιες, έχει, όμως, εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες που μοιάζουν μεταξύ τους: προθεσμίες δεκαπέντε ημερών, ποσοστά ενός τρίτου και δύο πέμπτων, απαρτίες τριών, δώδεκα και δεκαπέντε μελών, θητείες που αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου, ολομέλειες που συνέρχονται την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του Σεπτεμβρίου. Και ακριβώς εκεί, στις λεπτομέρειες, χτίζονται οι ερωτήσεις των προφορικών εξετάσεων.

Το άρθρο αυτό δεν αντικαθιστά τη μελέτη του συγκεκριμένου Κώδικα, την οργανώνει. Επέλεξα εννέα άρθρα που, από την εμπειρία των προηγούμενων διαγωνισμών και από τα ερωτήματα των υποψηφίων στο φόρουμ, αποδεικνύονται τα πιο «εξεταστικά»:

Άρθρο 2: ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων: ποιος γνωμοδοτεί, ποιοι καλούνται, με ποιες προθεσμίες, τι είναι η μεταβατική έδρα και το δικαστικό γραφείο τηλεματικής.

ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων: ποιος γνωμοδοτεί, ποιοι καλούνται, με ποιες προθεσμίες, τι είναι η μεταβατική έδρα και το δικαστικό γραφείο τηλεματικής. Άρθρο 4: συγκρότηση των δικαστηρίων: από ποιους αποτελείται κάθε δικαστήριο, ποιος προεδρεύει, πότε παρίσταται ο εισαγγελέας, πού συνιστώνται ειδικά τμήματα.

συγκρότηση των δικαστηρίων: από ποιους αποτελείται κάθε δικαστήριο, ποιος προεδρεύει, πότε παρίσταται ο εισαγγελέας, πού συνιστώνται ειδικά τμήματα. Άρθρο 5: αναπλήρωση δικαστών: ποιος αναπληρώνει ποιον στα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια και με πράξη τινός.

αναπλήρωση δικαστών: ποιος αναπληρώνει ποιον στα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια και με πράξη τινός. Άρθρο 6: αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίων: ποιος παραγγέλλει, ποιος μεταβαίνει, από πού, και τι γίνεται με το συμπαρεδρεύον μέλος.

αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίων: ποιος παραγγέλλει, ποιος μεταβαίνει, από πού, και τι γίνεται με το συμπαρεδρεύον μέλος. Άρθρα 15 και 16: ολομέλεια δικαστηρίου και ολομέλεια εισαγγελίας: σύνθεση, υποχρεωτική σύγκληση, απαρτία, λήψη αποφάσεων, αρμοδιότητες, εκπρόσωπος τύπου.

ολομέλεια δικαστηρίου και ολομέλεια εισαγγελίας: σύνθεση, υποχρεωτική σύγκληση, απαρτία, λήψη αποφάσεων, αρμοδιότητες, εκπρόσωπος τύπου. Άρθρα 17 και 18: διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών: τριμελές συμβούλιο, εκλογή, θητεία, κωλύματα, αρμοδιότητες, προσφυγή στην ολομέλεια.

διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών: τριμελές συμβούλιο, εκλογή, θητεία, κωλύματα, αρμοδιότητες, προσφυγή στην ολομέλεια. Άρθρο 66: βαθμοί ιεραρχίας, αντιστοιχία και προβάδισμα δικαστικών λειτουργών: ποιοι εξομοιώνονται βαθμολογικά, ποιος προβαδίζει, ποιοι εκπροσωπούν τη δικαστική εξουσία στις τελετές.

Σε κάθε πίνακα κράτησα αποκλειστικά τη διατύπωση των διατάξεων, χωρίς ερμηνείες, χωρίς «δικές μου» λέξεις, ώστε ότι διαβάζετε εδώ να είναι ακριβώς αυτό που θα αναζητήσετε και στον Κώδικα. Ο σκοπός είναι διπλός: να μπορείτε να απαντήσετε γρήγορα και με ακρίβεια στη γραπτή εξέταση, αλλά και να έχετε έτοιμη, δομημένη απάντηση αν σας ρωτήσουν προφορικά «ποιος αναπληρώνει τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου» ή «πότε είναι υποχρεωτική η σύγκληση της ολομέλειας της εισαγγελίας».

Άρθρο 2 – Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων

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Άρθρο 4 – Συγκρότηση των δικαστηρίων, Τμήματα

Άρθρο 5 – Αναπλήρωση δικαστών

Άρθρο 6 – Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίων

Άρθρο 15 – Ολομέλεια δικαστηρίου

Άρθρο 16 – Ολομέλεια εισαγγελίας

Άρθρο 17 – Διεύθυνση δικαστηρίων

Άρθρο 18 – Διεύθυνση εισαγγελιών

Άρθρο 66 – Βαθμοί ιεραρχίας, αντιστοιχία, προβάδισμα δικαστικών λειτουργών