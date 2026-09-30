Ο νέος έρωτας με τον Στέφανο Νεδέλκο και οι στιγμές μακριά από τα φώτα.

Μια νέα σελίδα φαίνεται πως έχει ανοίξει στην προσωπική ζωή της Σίσσυς Χρηστίδου, καθώς η παρουσιάστρια φέρεται να έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Στέφανου Νεδέλκου.

Παρότι η ίδια επιλέγει να κρατά διακριτική στάση και να μην απασχολεί τη δημοσιότητα με την προσωπική της ζωή, το τελευταίο διάστημα δεν κρύβει τη χαρά που της έχει χαρίσει η νέα της σχέση από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «ΟΚ!», οι δυο τους συνεχίζουν να απολαμβάνουν κοινές στιγμές, παρά την απόσταση που χωρίζει τις δύο πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούνται. Μάλιστα, πρόσφατη απόδρασή τους στους Παξούς αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για να περάσουν χρόνο μαζί, μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

Αθήνα - Κέρκυρα: Η απόσταση δεν τους χωρίζει

Ο Στέφανος Νεδέλκος έχει ως βάση την Κέρκυρα, όπου τον κρατούν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου έχει την καθημερινότητά της στην Αθήνα, λόγω της εργασίας και των υπόλοιπων υποχρεώσεών της.

Η απόσταση, ωστόσο, φαίνεται πως δεν έχει σταθεί εμπόδιο στη σχέση τους. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δυο τους προσπαθούν να εκμεταλλεύονται κάθε διαθέσιμο χρόνο, οργανώνοντας συναντήσεις και μικρές αποδράσεις όταν το επιτρέπουν τα προγράμματά τους.

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Κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη. Και στη νέα αυτή περίοδο φαίνεται πως ακολουθεί την ίδια στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αποκαλύψεις για τη σχέση της.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η σχέση της με τον Στέφανο Νεδέλκο εξελίσσεται με διακριτικότητα και χωρίς βιασύνη. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους περιγράφουν τον ίδιο ως ιδιαίτερα υποστηρικτικό και περιποιητικό απέναντι στην παρουσιάστρια.

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