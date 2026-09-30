Με προφορική εντολή του εισαγγελέα ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ιδιότητας του.

Γνωστός δικηγόρος προσήχθη το πρωί της Τετάρτης (30/9), έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά μέσω TikTok.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του δικηγόρου σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που πιστοποιούσε την ύπαρξη βίντεο, στο οποίο ο δικηγόρος ακούγεται να εξυβρίζει χυδαία και να χτυπά το παιδί του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό είχε σημειωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα και είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Για την υπόθεση ενημερώθηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ενώ έγιναν και οι σχετικές καταχωρίσεις στο Κέντρο Άμεσης Δράσης.

Δεν άνοιγε στους αστυνομικούς

Πληροφορίες θέλουν τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σπίτι του δικηγόρου το βράδυ της Τρίτης, με τον ίδιο να αρνείται να ανοίξει την πόρτα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου επικοινώνησε με την αρμόδια εισαγγελέα, ενώ λίγο μετά τις 06:30, ο δικηγόρος εξήλθε εντέλει από την κατοικία και παρελήφθη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον οδήγησαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου.