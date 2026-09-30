Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 77,9 εκατ. ευρώ, από 72 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,21%.

Η Space Hellas συνέχισε σε αναπτυξιακή τροχιά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση του κύκλου εργασιών και της καθαρής κερδοφορίας, με το EBITDA να διατηρείται στα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 77,9 εκατ. ευρώ, από 72 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,21%. Τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το EBITDA παρέμεινε σταθερό στα 9,3 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένη ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 13,4%, φθάνοντας τα 1,7 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ.

Ισχυρότερες επιδόσεις εμφάνισε η μητρική εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 18,9% και να διαμορφώνεται στα 67,5 εκατ. ευρώ, έναντι 56,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε στα 7,3 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,9%.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, από 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πρόκειται για αύξηση 50% και 44% αντίστοιχα.

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Αρνητικές κατά 4,5 εκατ. ευρώ ήταν, πάντως, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με σημαντικές τιμολογήσεις σύνθετων έργων, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο δίμηνο του εξαμήνου, οι οποίες αύξησαν τις απαιτήσεις και επιβάρυναν προσωρινά τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εικόνα αυτή θα αντιστραφεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς προχωρούν οι εισπράξεις των σχετικών απαιτήσεων, ενισχύοντας τις λειτουργικές ταμειακές εισροές. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ από χρηματοδοτικές δραστηριότητες καταγράφηκαν εισροές 4 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση της Space Hellas διατηρεί ως στόχο την περαιτέρω αύξηση τόσο της λειτουργικής όσο και της καθαρής κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού δανεισμού.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου, Σπύρος Μανωλόπουλος, επισήμανε ότι η διοίκηση εστιάζει στην αποτελεσματική εκτέλεση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έργων και στη βελτίωση της παραγωγικότητας, παράλληλα με την ενίσχυση της παρουσίας της Space Hellas σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές υποδομές, το λογισμικό, η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης.