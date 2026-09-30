Η διαδικασία είχε δρομολογηθεί στις 31 Ιουλίου 2026, όταν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν την έναρξη της συγχώνευσης.

Στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της EFA Energy προχώρησε η Metlen Energy & Metals, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου για την ενίσχυση της δραστηριότητάς του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και για την απλούστευση της εταιρικής του δομής.

Η EFA Energy ήταν ήδη κατά 100% θυγατρική της Metlen. Η Metlen κατείχε άμεσα το σύνολο των κοινών και προνομιούχων μετοχών, καθώς και το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της απορροφώμενης εταιρείας. Για τον λόγο αυτό η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με βάση τις ειδικές διατάξεις που αφορούν την απορρόφηση εξ ολοκλήρου ελεγχόμενης εταιρείας.

Σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα, η απορρόφηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Metlen, με στόχο την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, η διοίκηση επιδιώκει οικονομίες κλίμακας μέσω της συγχώνευσης θυγατρικών και την απλούστευση της εταιρικής δομής του ομίλου.

Η διαδικασία είχε δρομολογηθεί στις 31 Ιουλίου 2026, όταν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν την έναρξη της συγχώνευσης. Ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της EFA Energy ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2025, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η από κοινού κατάρτιση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 τα διοικητικά συμβούλια προχώρησαν στην έγκριση της συγχώνευσης, ενώ η σχετική συμβολαιογραφική πράξη υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου.

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Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της EFA Energy, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2025, μεταφέρεται στη Metlen.

Παράλληλα, η EFA Energy λύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και παύει να υφίσταται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Το σύνολο της περιουσίας της, δηλαδή τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην απορροφώσα Metlen, η οποία καθίσταται καθολική διάδοχός της.