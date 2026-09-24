Η Metlen διεκδικεί ανακτήσεις δαπανών σε Βρετανία και Πολωνία, η Αττικά Πολυκαταστήματα και η Retail Vision United, η TravelScanner24, οι δομές φιλοξενίας προσφύγων και μια θέση για «λίγους» στη Θεσσαλονίκη

Ανακτήσεις δαπανών διεκδικεί η Metlen

Σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα έργα της Metlen στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, με την εταιρεία να προχωρά παράλληλα σε ενέργειες για την ανάκτηση μέρους των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή τους. Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εισηγμένης, η Metlen έχει ήδη υποβάλει ή προετοιμάζεται να υποβάλει απαιτήσεις προς πελάτες συγκεκριμένων έργων, διεκδικώντας ποσά που συνδέονται με επιπλέον κόστη τα οποία χρειάστηκε να αναλάβει στην πορεία υλοποίησης των συμβάσεων. Οι σχετικές απαιτήσεις δεν είχαν αναγνωριστεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανακτήσεις ποσών από τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχουν ακόμη περάσει στα οικονομικά μεγέθη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως έργα της πρώην M Power Projects, δραστηριότητα που έχει πλέον ενσωματωθεί στην M RESET. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Grudziądz στην Πολωνία, δύο έργα που έχουν πλέον εισέλθει σε προχωρημένη φάση υλοποίησης. Σύμφωνα με τη Metlen, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε πρόοδος στην εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2025. Η μετάβαση των έργων προς την τελική φάση πριν από την παράδοσή τους οδήγησε παράλληλα στην αναγνώριση πρόσθετων δαπανών ολοκλήρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις για επαχθείς συμβάσεις διαμορφώθηκαν στα 153,38 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026, έναντι 96,69 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Συνολικά, οι προβλέψεις της Metlen ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2026 σε 244,95 εκατ. ευρώ, από 186,94 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα

Στις 10 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να εξεταστεί από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η προσφυγή της Αττικά για διοικητικό πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ που της επιβλήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης προ διετίας. Η εταιρεία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 93809/21.11.2024 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία επιβλήθηκε το συγκεκριμένο πρόστιμο. Με την προσφυγή της, η Αττικά Πολυκαταστήματα ζητεί την πλήρη ακύρωση του προστίμου και, επικουρικά, τη μείωσή του στο προσήκον μέτρο. Σύμφωνα με την εκτίμηση που γνωστοποιεί η ίδια η εταιρεία, οι πιθανότητες πλήρους ακύρωσης του προστίμου είναι μικρότερες του 50%. Η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2024 με το σύνολο του ποσού των 400.000 ευρώ.

Η Retail Vision United

Παραμένουμε στην Αττικά Πολυκαταστήματα και στις διευκρινίσεις που περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία έκθεσή της αναφορικά με την τρέχουσα σχέση της με την έως πρότινος συγγενή της εταιρεία Retail Vision United Distribution, του Αλέξανδρου Στράτου. Η Αττικά Πολυκαταστήματα πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στη Retail Vision United, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 49%, έναντι συνολικού τιμήματος 1,712 εκατ. ευρώ. Κατά την ημερομηνία της πώλησης, η λογιστική αξία της επένδυσης ανερχόταν σε 1,862 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προκύψει για την Αττικά ζημία 150 χιλ. ευρώ από τη διάθεση της συμμετοχής. Από το συνολικό τίμημα, ποσό 1,149 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί τμηματικά έως τον Μάρτιο του 2027.

Η μετοχική έξοδος, ωστόσο, δεν σηματοδοτεί και το τέλος της εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών. Παρά την αποεπένδυση, η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει παραχωρήσει στη Retail Vision United, μέσω σύμβασης άδειας χρήσης σήματος, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των σημάτων «attica selection» για την εμπορική δραστηριότητα που καλύπτεται από τη σχετική συμφωνία εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Ακόμη, η Αττικά εξακολουθεί να διατηρεί υποχρέωση εγγύησης έναντι της Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ για την καλή εκτέλεση της σύμβασης λειτουργίας του καταστήματος. Η συγκεκριμένη εγγύηση συνιστά ενδεχόμενη υποχρέωση και γνωστοποιείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και εγγυήσεων της εταιρείας.

Η Retail Vision United έχει αναπτύξει ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών brands, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Samsonite, Scotch & Soda, Happy Socks, Barbour, Marc O’Polo, JOTT, OAS, NN07, Björn Borg και Aldo, ενώ σε επίπεδο λιανικής συνεργάζεται επίσης με On και Havaianas. Στο τέλος του 2025, το δίκτυο διανομής της αριθμούσε 350 σημεία πώλησης, εκ των οποίων 48 εταιρικά καταστήματα. Η Retail Vision United έκλεισε το 2025 με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,1%. Η κερδοφορία, πάντως, υποχώρησε, καθώς τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στις 104,2 χιλ. ευρώ, από 486,4 χιλ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι πρώτοι μήνες του 2026 καταγράφουν θετικό αποτέλεσμα, εξέλιξη που, κατά την ίδια, επιβεβαιώνει τις προοπτικές που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρονιά.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ

Στα 3 δισ. ευρώ ανέρχεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου ΑΒΑΞ, αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2025. Εντός του 2026 έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις ύψους 850 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 667 εκατ. ευρώ μετά τις 30 Ιουνίου. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος αναμένει αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα ΣΔΙΤ, δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και ενεργειακά έργα στο εξωτερικό. Στα νέα έργα περιλαμβάνεται μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στη Λάρισα, ισχύος 800 MW, για τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική. Η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται έως το τέλος του 2026 και η διάρκεια κατασκευής ορίζεται σε 38 μήνες. Η ΑΒΑΞ ανέλαβε επίσης φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5 MW στη Ρουμανία για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στην τέταρτη συνεργασία των δύο πλευρών. Για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατασκευάζει φωτοβολταϊκό πάρκο 525 MW στην Κοζάνη. Στο χαρτοφυλάκιο έργων της προστέθηκε ακόμη η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ στο τμήμα Καρπερή Σερρών – Κομοτηνή, με δυνατότητα μελλοντικής μεταφοράς καθαρού υδρογόνου. Τέλος, η θυγατρική του Ομίλου, ΕΤΕΘ, ανέλαβε την κατασκευή τριώροφου κτιρίου 4.500 τ.μ. στο campus του ΑΝΑΤΟΛΙΑ στη Θεσσαλονίκη, στο έκτο έργο που αναθέτει ο εκπαιδευτικός οργανισμός στον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Οι δομές μεταναστών

Αναρτήθηκαν χθες στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) οι έξι συμβάσεις για τη διαχείριση και τη συντήρηση των δομών φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων σε όλη τη χώρα που υπέγραψε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις 16/9, με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο να μπορεί να φτάσει έως και τα 281,88 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Πρόκειται για συμβάσεις Facilities Management, δηλαδή για ένα ευρύ πακέτο υπηρεσιών που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, αλλά και σε κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου. Ο αρχικός προϋπολογισμός και των έξι συμφωνιών φτάνει συνολικά τα 140,94 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ωστόσο, οι συμβάσεις δίνουν στο υπουργείο τη δυνατότητα να αυξήσει έως και κατά 100% το οικονομικό και φυσικό αντικείμενό τους μέσω των προβλεπόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης. Έτσι, το συνολικό ύψος τους μπορεί να φτάσει τα 281,88 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η χώρα έχει ουσιαστικά χωριστεί σε έξι μεγάλα γεωγραφικά «πακέτα», τα οποία μοιράζονται διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα.

Το Τμήμα 1 αφορά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τα Περιφερειακά Γραφεία και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου των συγκεκριμένων περιοχών. Ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 24,03 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με την προαίρεση το ποσό μπορεί να φτάσει τα 48,06 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο κομμάτι αναλαμβάνει η κοινοπραξία NOVACON – BRINK'S – LABOLAGET 2, στην οποία συμμετέχουν οι NOVACON, BRINK'S Security Services, BRINK'S Aviation Security Services και LA BOLAGET Facility Management.

Το Τμήμα 2 περιλαμβάνει μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Εδώ ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20,65 εκατ. ευρώ, με το ποσό να μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει τα 41,30 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος είναι η ένωση ΑΚΤΩΡ FM – OCEANIC, στην οποία συμμετέχουν η ΑΚΤΩΡ Facility Management και η OCEANIC Security.

Στο Τμήμα 3 μπαίνουν η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, μέρος της Στερεάς Ελλάδας και τα Ιόνια Νησιά. Η αρχική αξία της συμφωνίας είναι 17,92 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με την προαίρεση μπορεί να ανέβει στα 35,85 εκατ. ευρώ. Το έργο αναλαμβάνει η Ένωση ΑΒΑΞ – ICTS – TASK, στην οποία συμμετέχουν η ΑΒΑΞ, η ICTS Hellas Security Solutions και η TASK ΑΒΑΞ.

Το μεγαλύτερο από τα έξι «πακέτα» είναι το Τμήμα 4, το οποίο περιλαμβάνει την Αττική, μέρος της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και το κτίριο «Κεράνης», όπου στεγάζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο αρχικός προϋπολογισμός φτάνει τα 35,24 εκατ. ευρώ, ενώ εφόσον ενεργοποιηθεί ολόκληρη η προαίρεση, η αξία μπορεί να ανέλθει στα 70,49 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο τμήμα περνά στην ένωση UNISON Facility Services – ESA Security Solutions.

Στο Τμήμα 5, που αφορά το Βόρειο Αιγαίο, ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 26,27 εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 52,54 εκατ. ευρώ με την προαίρεση. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΓΕΚ Services – G4S Secure Solutions.

Το Τμήμα 6, τέλος, περιλαμβάνει το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Η αρχική αξία του είναι 16,82 εκατ. ευρώ, ενώ με την προαίρεση μπορεί να φτάσει τα 33,64 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο κομμάτι αναλαμβάνει επίσης η Ένωση ΑΒΑΞ – ICTS – TASK, η οποία έχει πάρει και το Τμήμα 3.

Οι συμφωνίες έχουν διάρκεια 24 μηνών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης. Το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει έως και κατά 100% το αρχικό αντικείμενο μέσω των δικαιωμάτων προαίρεσης. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση ως προς τα ποσά. Τα προαναφερόμενα 281,88 εκατ. ευρώ αποτελούν το ανώτατο δυνητικό ύψος των έξι συμφωνιών και όχι χρήματα που θα καταβληθούν αυτομάτως στους αναδόχους. Πρόκειται για συμφωνίες-πλαίσιο, πάνω στις οποίες θα «κουμπώνουν» στη συνέχεια οι επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του υπουργείου. Στα ίδια τα συμβατικά κείμενα επισημαίνεται ότι η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και δεν υπάρχει δέσμευση ότι θα εξαντληθεί ολόκληρο το ποσό.

Η TravelScanner24

Στη σύσταση της TravelScanner24 ΙΚΕ, μιας νέας εταιρείας με αντικείμενο την τεχνολογία και την ψηφιακή αγορά του τουρισμού, προχώρησαν ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) και η Delos Logic. Η εταιρεία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 2.000 ευρώ. Οι δύο πλευρές συμμετέχουν ισόποσα, με ποσοστό 50% η καθεμία, ενώ τη διαχείριση αναλαμβάνουν από κοινού οι Νίκος Πασχαλάκης και Νίκος Κελαϊδίτης. Στην «καρδιά» του εγχειρήματος βρίσκεται η ήδη λειτουργούσα πλατφόρμα TravelScanner24, γύρω από την οποία οι δύο πλευρές αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους. Η Delos Logic θα έχει την ευθύνη για την τεχνική συντήρηση, τη φιλοξενία και τη συνεχή αναβάθμιση της πλατφόρμας, καθώς και για τη λειτουργία του AI engine. Από την πλευρά του, ο HATTA αναλαμβάνει να προωθήσει ενεργά το TravelScanner24 στα μέλη του και στις Ενώσεις της FedHATTA, επιδιώκοντας την καθιέρωσή του στην τουριστική αγορά. Σε ότι αφορά στα δικαιώματα της πλατφόρμας, ο πηγαίος κώδικας και το λογισμικό παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Delos Logic. Η τελευταία παραχωρεί, ωστόσο, στη νέα εταιρεία αποκλειστική άδεια χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης του TravelScanner24 στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη διεθνή αγορά. Τέλος, τα εμπορικά σήματα TravelScanner24 μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εμπορικής αξιοποίησής τους.

Νέο κατάστημα αφορολογήτων στο λιμάνι της Σούδας

Νέο κατάστημα αφορολογήτων ειδών πρόκειται να λειτουργήσει στον Λιμένα Σούδας στα Χανιά, μετά την έγκριση που έδωσε η ΑΑΔΕ με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή. Το κατάστημα της εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ θα δημιουργηθεί μέσα στον χώρο του λιμανιού που ελέγχεται από το Τελωνείο και θα έχει συνολική έκταση 180 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί θα πωλούνται αφορολόγητα, αδασμολόγητα αλλά και φορολογημένα προϊόντα. Η διαδικασία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, όταν η εταιρεία κατέθεσε το σχετικό αίτημα και τα σχέδια των χώρων. Ακολούθησε τον Αύγουστο η θετική γνωμοδότηση του Τελωνείου Χανίων. Πριν ανοίξει το κατάστημα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και αλλαγές στον χώρο, ώστε να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του.

Πόσους τέτοιους επιστήμονες έχουμε;

Πόσοι άραγε επιστήμονες με τέτοια προσόντα υπάρχουν στην Ελλάδα; Το ερώτημα προκύπτει εύλογα διαβάζοντας την αγγελία του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναζητά έναν Ερευνητή Χημικό με ειδίκευση στην Εντομολογία. Και δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη θέση εργασίας. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει διδακτορικό στη Χημεία, τη Βιοχημεία ή την Εντομολογία, τουλάχιστον δύο χρόνια σχετικής ερευνητικής εμπειρίας, αλλά και άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών. Ο επιστήμονας που θα επιλεγεί θα ασχολείται με έρευνες για την αντιμετώπιση κουνουπιών, σκνιπών και τσιμπουριών που μπορούν να μεταδώσουν παθογόνους οργανισμούς σε ανθρώπους και ζώα. Η θέση περιλαμβάνει εργαστηριακή έρευνα, πειράματα, αναλύσεις και μελέτη χημικών ουσιών με εντομοκτόνο δράση και είναι πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου, ενώ δεν προβλέπεται τηλεργασία. Οι ετήσιες μικτές αποδοχές θα ανέρχονται σε 31.056 ευρώ. Όσοι, λοιπόν, ανήκουν σε αυτή τη μάλλον περιορισμένη δεξαμενή επιστημόνων και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 την αίτησή τους μέσω του συστήματος προσλήψεων της αμερικανικής πρεσβείας.