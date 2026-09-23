Η «λακωνική» Hg και η ENTERSOFTONE, σε τέλμα η North Solar, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα κέρδη της «φανταστικής» Κάισσα, η Petraco Energy Hellas, η Prodea και από το Ξυνό Νερό στο Χρυσό Νερό

Hg – ENTERSOFTONE

Η απόκτηση του 70% της ENTERSOFTONE από το βρετανικό private equity fund Hg είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική επιχείρηση, τους μετόχους της, αλλά και ευρύτερα για την ελληνική αγορά τεχνολογίας. Μια ελληνική εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού αποτιμήθηκε περί το 1 δισ. ευρώ και προσέλκυσε έναν από τους μεγαλύτερους εξειδικευμένους επενδυτές software διεθνώς που διαχειρίζεται περισσότερα από 100 δισ. δολάρια και διαθέτει πάνω από 60 εταιρείες software στο χαρτοφυλάκιό του. Αυτό από μόνο του είναι επιτυχία. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά: πολλά και ουσιώδη σημεία της συναλλαγής δεν μας διευκρινίσθηκαν χθες. Και αυτό όχι με υπαιτιότητα της ελληνικής πλευράς, αλλά στα πλαίσια της αυστηρής επενδυτικής πολιτικής της Hg, που την καθιστά «λακωνική» στις ανακοινώσεις. Τι δεν μάθαμε χθες παρά τις επικοινωνίες μας με τα αντισυμβαλλόμενα μέρη; Δεν μάθαμε το ακριβές τίμημα που καταβάλλει η Hg για την απόκτηση του 70%. Δεν μάθαμε τα ακριβή ποσοστά που θα διατηρήσουν Olympia και Imker μετά το closing. Δεν μάθαμε εάν και πόσο νέο κεφάλαιο θα εισρεύσει στην ίδια την ENTERSOFTONE. Δεν μάθαμε τη χρηματοδοτική δομή του deal και εάν θα υπάρξει τυχόν νέο χρέος. Δεν μάθαμε εάν η Hg διαθέτει option για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% και εάν υφίσταται συμφωνημένος μηχανισμός αποτίμησης για μια μελλοντική έξοδο των Olympia και Imker. Τέλος, δεν μάθαμε ποια δικαιώματα διατηρούν οι σημερινοί μέτοχοι. Οι απαντήσεις αυτές, προς το παρόν, εκκρεμούν.

Αυτό που μάθαμε και διευκρινίστηκε επαρκώς είναι ότι η αποτίμηση του περίπου 1 δισ. ευρώ αφορά το enterprise value της ENTERSOFTONE και όχι το equity value. Συνεπώς, το τίμημα που αναλογεί στην απόκτηση του 70% δεν προκύπτει με απλό υπολογισμό του 70% επί του 1 δισ. ευρώ και δεν ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ. Αν τα υπολογίσαμε σωστά, με βάση καθαρό δανεισμό περίπου 157 εκατ. ευρώ, το equity value προσεγγίζει ενδεικτικά τα 843 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε αξία περίπου 590 εκατ. ευρώ για το 70%, πριν από τυχόν λοιπές προσαρμογές που προβλέπονται στους όρους της συναλλαγής.

Δέκα «μνηστήρες»

Όπως προκύπτει από όσα δήλωσε χθες στο προσωπικό της ENTERSOFTONE ο Διευθύνων Σύμβουλος του Olympia Group Ανδρέας Αθανασόπουλος, η Hg δεν ήταν η μοναδική που «χτύπησε την πόρτα» του ομίλου. Περισσότεροι από δέκα επενδυτές είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. «Δεν χρειάστηκε να ψάξουμε εμείς. Η αγορά ήρθε σε εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασόπουλος.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι παλιοί μέτοχοι δεν αποχωρούν για να εξαργυρώσουν την επιτυχία. Olympia και Imker παραμένουν, ενώ ο Αντώνης Κοτζαμανίδης συνεχίζει ως CEO της ENTERSOFTONE. Αυτό «διαβάζεται» ως ψήφος εμπιστοσύνης για την επόμενη ημέρα, η οποία όμως θα είναι πρόσθετα απαιτητική. Αυτό διότι η Hg φέρνει διεθνές δίκτυο, τεχνογνωσία στο scaling και εμπειρία από δεκάδες εταιρείες λογισμικού, αλλά η ENTERSOFTONE πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την ελληνική πρωτιά σε περιφερειακή και, σταδιακά, ευρωπαϊκή παρουσία. Ο ίδιος ο κ. Αθανασόπουλος το τόνισε χθες στους εργαζομένους της ENTERSOFTONE με ποδοσφαιρικούς όρους: «Το Champions League δεν βρίσκεται μπροστά μας. Ξεκινά σήμερα».

Από το Ξυνό Νερό στο Χρυσό Νερό

Μια νέα επιχειρηματική κίνηση στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού, αλλά με «προϊστορία», βρίσκεται στα σκαριά στη Φλώρινα. Μόλις χθες συστάθηκε η Χρυσό Νερό Φλώρινας Μονοπρόσωπη ΑΕ, με έδρα τον Δήμο Αμυνταίου και κύρια δραστηριότητα την εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών.

Μοναδική μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η Κλεοπάτρα Ιωσηφίδου, κόρη του επιχειρηματία και πρώην δημάρχου Αμυνταίου Μάκη Ιωσηφίδη, η οποία κάλυψε το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου των 25.000 ευρώ. Το αντικείμενο της Χρυσό Νερό δεν θα περιορίζεται στην εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού. Το καταστατικό προβλέπει επίσης χονδρικό εμπόριο εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών, παραγωγή αεριούχων και μη αναψυκτικών, καθώς και εργασίες υπεργολαβίας για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η σύσταση της Χρυσό Νερό έχει ειδικό ενδιαφέρον λόγω της μακράς προϊστορίας της οικογένειας Ιωσηφίδη με το Ξυνό Νερό, το φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό που παράγεται από τη δημοτική επιχείρηση του Δήμου Αμυνταίου. Στο επίκεντρο εκείνης της υπόθεσης είχε βρεθεί ο Μάκης Ιωσηφίδης, μέσω της Ιωσηφίδης Ξινό Νερό ΑΕ, έχοντας εμπλακεί σε μια πολυετή επιχειρηματική και δικαστική αντιπαράθεση με τον Δήμο Αμυνταίου.

Οι ρίζες της υπόθεσης φτάνουν στη Μαλαματίνα Ξινό Νερό ΑΕ, εταιρεία που είχε δημιουργηθεί με τη συμμετοχή της δημοτικής επιχείρησης και της Μαλαματίνα. Το 2017 ο Ιωακείμ Ιωσηφίδης απέκτησε από τη Μαλαματίνα και φυσικά πρόσωπα το 60% της εταιρείας, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ιωσηφίδης Ξινό Νερό ΑΕ. Από εκεί και πέρα άνοιξε ένας νέος κύκλος αντιπαραθέσεων γύρω από τη λειτουργία της εταιρείας και τη σχέση της με τη δημοτική επιχείρηση. Σε πρώτη φάση, επιχειρήθηκε δικαστικά η λύση της Ιωσηφίδης Ξινό Νερό ΑΕ, αίτημα που απορρίφθηκε το 2019. Η εταιρεία συνέχισε τη δραστηριότητά της, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και εκπόνησε σχέδια για νέα παραγωγική επένδυση. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσωπείας και εμπορίας των προϊόντων της δημοτικής επιχείρησης, η οποία είχε συναφθεί με την Ιωσηφίδης Ξινό Νερό.

Η ρήξη οξύνθηκε στις αρχές του 2020, όταν η δημοτική πλευρά αμφισβήτησε τη νομιμότητα της σύμβασης και η συνεργασία οδηγήθηκε ουσιαστικά σε αδιέξοδο. Η πλευρά Ιωσηφίδη υποστήριζε ότι η σύμβαση ήταν νόμιμη και ότι η παρεμπόδιση της εκτέλεσής της επηρέασε τις παραδόσεις προϊόντων και τη λειτουργία του εργοστασίου, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία.

Για να μην μακρηγορούμε, η ίδρυση της Χρυσό Νερό ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια Ιωσηφίδη. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς θα στηθεί το νέο project, πού θα πραγματοποιείται η εμφιάλωση και, κυρίως, ποια πηγή θα τροφοδοτήσει το νέο εγχείρημα.

Η χιονοθύελλα που «κυνηγά» την ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά, η μεγάλη χιονόπτωση του Ιανουαρίου του 2022 που οδήγησε στον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό εξακολουθεί να «κυνηγά» την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αφήνοντας πίσω έναν σημαντικό οικονομικό και δικαστικό λογαριασμό. Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, μέχρι τις 30 Ιουνίου είχαν καταβληθεί συνολικά 7,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και ικανοποίησης αιτημάτων για τα οχήματα που ακινητοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2022. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 είχαν ασκηθεί αγωγές από χρήστες της Αττικής Οδού για το ίδιο περιστατικό, με τις συνολικές αξιώσεις να φθάνουν τα 13,1 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρει ότι, στο παρόν στάδιο, δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί το συνολικό ύψος της υποχρέωσης που ενδέχεται τελικά να προκύψει για τον Όμιλο, καθώς οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση. Σε εκκρεμότητα παραμένει και το δικαστικό σκέλος των προστίμων που είχαν επιβληθεί μετά τη χιονόπτωση. Τον Μάρτιο του 2022 κοινοποιήθηκαν υπουργικές αποφάσεις για την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατ. ευρώ στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και αντίστοιχου ποσού στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Τα δύο πρόστιμα καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2023, με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος των εταιρειών, οι οποίες είχαν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Για την ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, η προσφυγή εκδικάστηκε τον Μάιο του 2025 και με απόφαση που εκδόθηκε το 2026 έγινε δεκτή, οδηγώντας στην ακύρωση του προστίμου. Πιο σύνθετη παραμένει η δικαστική εξέλιξη για την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ. Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε μία από τις επίμαχες κοινές υπουργικές αποφάσεις και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση. Για το μέρος της προσφυγής που απορρίφθηκε, η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ έχει ασκήσει έφεση, ενώ έφεση έχει ασκήσει και το Ελληνικό Δημόσιο για το σκέλος στο οποίο έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρείας. Και στις δύο περιπτώσεις εκκρεμεί ο ορισμός δικασίμου.

Το δύσκολο στοίχημα της North Solar

Καθυστερήσεις καταγράφει το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο της North Solar στη Δυτική Μακεδονία, καθώς από τα τέλη Αυγούστου του 2025 έχουν διακοπεί οι εργασίες σε φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 350 MW στον Δήμο Βοΐου. Η εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Εμπορίας, έχει αποδώσει τη διακοπή στην παρεμπόδιση των εργασιών από τρίτους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως περίπτωση «ανωτέρας βίας». Η εμπλοκή έχει ήδη οδηγήσει σε αναθεώρηση του προγραμματισμού. Προ οκταμήνου η North Solar έδωσε εξάμηνη παράταση σε συγκεκριμένες εργασίες πεδίου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τοπικές αρχές του Δήμου Βοΐου, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση των εργασιών. Μάλιστα, προ δεκαημέρου η εταιρεία πραγματοποίησε ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις με κατοίκους της Γαλατινής, παρουσιάζοντας το επενδυτικό σχέδιο αλλά και τα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία υπολογίζονται σε 35 εκατ. ευρώ.

Η North Solar σχεδιάζει συνολικά 12 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος περίπου 499 MW στη Δυτική Μακεδονία, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα «πράσινα» επενδυτικά εγχειρήματα της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έχει εξασφαλιστεί δανειακή χρηματοδότηση ύψους 242 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Για τα πέντε έργα συνολικής ισχύος 399,69 MW, ο αρχικός προϋπολογισμός του σχετικού διαγωνισμού προσέγγιζε τα 240 εκατ. ευρώ. Την κατασκευή ανέλαβε η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – Intrakat, με τη σύμβαση να υπογράφεται τον Ιούνιο του 2025. Έναν μήνα αργότερα εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση έως 73 εκατ. ευρώ, μέσω ομολογιακού δανείου μετόχου από τη ΔΕΠΑ προς τη North Solar.

Οι καθυστερήσεις στο Βόιο μεταφέρουν πλέον την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, για έργα ισχύος 50 MW ο στόχος είναι η ολοκλήρωση έως το τέλος του 2027, ενώ τα 350 MW προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός του 2028. Για τα υπόλοιπα περίπου 100 MW, η έναρξη της κατασκευής τοποθετείται το 2029, με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το 2030.

Το άμεσο ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η άρση των εμποδίων στον Δήμο Βοΐου και η επιστροφή των συνεργείων στα εργοτάξια. Η επανεκκίνηση των εργασιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την τήρηση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και την ολοκλήρωση μιας επένδυσης που συνολικά προσεγγίζει το μισό GW εγκατεστημένης ισχύος.

Υπενθυμίζεται πως η North Solar πέρασε σταδιακά στον πλήρη έλεγχο της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η διαδικασία ξεκίνησε το 2021, όταν η επιχείρηση απέκτησε αρχικά το 49% της εταιρείας από το πολυμετοχικό σχήμα στο οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Χρήστος και Παναγιώτης Πετρόχειλος, ιδρυτές της Kiefer, καθώς και η MES Ενεργειακή. Το 2022 ακολούθησε η εξαγορά του υπόλοιπου 51%, με τη ΔΕΠΑ να αποκτά το 100% της North Solar ( σ.σ. οι Πετρόχειλοι δεν ήταν απλώς παθητικοί επενδυτές στην αρχική περίοδο, αλλά συνδέονταν με την ανάπτυξη και εκπροσώπηση του project).

Μέχρι, πάντως, τα φωτοβολταϊκά πάρκα της ΔΕΠΑ Εμπορίας να περάσουν σε εμπορική λειτουργία και να αρχίσουν να παράγουν έσοδα, το οικονομικό αποτύπωμα της North Solar παραμένει αρνητικό. Ενδεικτικά, η εταιρεία έκλεισε το 2025 χωρίς κύκλο εργασιών, καταγράφοντας ζημιές προ φόρων 433.259 ευρώ και ζημιές χρήσης 337.480 ευρώ.

Η Πλαστικά Θράκης

Ανοιχτό παραμένει για την Πλαστικά Θράκης ένα ζήτημα που αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της βρετανικής θυγατρικής Don & Low, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει προκύψει συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση για τον Όμιλο. Το θέμα ξεκίνησε από δικαστική απόφαση στη Βρετανία, η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση ορισμένες αλλαγές που είχαν γίνει στο παρελθόν σε συνταξιοδοτικά προγράμματα εργαζομένων. Η απόφαση αφορά προγράμματα που λειτουργούσαν την περίοδο 1997-2016 και ενδέχεται να επηρεάζει και το πρόγραμμα της Don & Low. Με απλά λόγια, το δικαστήριο έκρινε ότι για ορισμένες αλλαγές στα συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα έπρεπε να υπάρχει η απαραίτητη επιβεβαίωση από αναλογιστή. Αν αυτή δεν υπήρχε, κάποιες από τις αλλαγές θα μπορούσαν να θεωρηθούν άκυρες. Στο μεταξύ, όμως, η βρετανική κυβέρνηση κινήθηκε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τον Απρίλιο του 2026 τέθηκε σε ισχύ νέα νομοθεσία, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει τη δυνατότητα να δοθούν εκ των υστέρων οι απαραίτητες επιβεβαιώσεις. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα προβλήματα που δημιούργησε η δικαστική απόφαση. Για την Don & Low, πάντως, η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει. Η εταιρεία, οι διαχειριστές του συνταξιοδοτικού προγράμματος και οι σύμβουλοί τους συνεχίζουν να εξετάζουν εάν και σε ποιο βαθμό υπάρχει κάποια οικονομική επίπτωση. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 δεν μπορούσε να υπολογιστεί με ασφάλεια κάποιο πιθανό κόστος. Για τον λόγο αυτό, η Πλαστικά Θράκης δεν έχει περάσει στις οικονομικές καταστάσεις κάποια πρόβλεψη ή επιπλέον επιβάρυνση για το συγκεκριμένο θέμα.

Prodea: Τα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας για τα logistics

Τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται ο έλεγχος, οι αποφάσεις και οι οικονομικές υποχρεώσεις στη νέα πλατφόρμα logistics της Prodea αποκαλύπτουν έγγραφα που καταχωρίστηκαν χθες στο ΓΕΜΗ. Η συμφωνία της Prodea με την Invel Investments Cyprus Limited (IICL), την LGT Capital Partners και την Transitus LLP περιλαμβάνει ένα σύνθετο πλέγμα δικαιωμάτων και ασφαλιστικών δικλίδων, προβλέποντας από το ποιος ψηφίζει και ποιος μπορεί να μπλοκάρει κρίσιμες αποφάσεις έως το τι συμβαίνει εάν ένας μέτοχος δεν βάλει τα κεφάλαια που έχει δεσμευτεί να εισφέρει ή εάν οι εταίροι οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Στο επίκεντρο του σχήματος βρίσκεται η κυπριακή LOGEON VC RAIF V.C.I.C. PLC, μέσω της οποίας έχει οργανωθεί η επένδυση στα logistics και η οποία ελέγχει το 100% της ελληνικής Θριασεύς ΜΑΕ. Στη Θριασεύς έχει εισφερθεί, μετά την απόσχισή του από την Prodea, ο κλάδος ακινήτων logistics. Στις Μετοχές Επενδυτών Κατηγορίας Α΄, η Prodea κατέχει το 51%, η IICL το 30,35% και η LGT Capital Partners το 18,65%, ενώ η Transitus κατέχει το σύνολο των Μετοχών Επενδυτών Κατηγορίας Β΄. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στις Μετοχές Διοίκησης: σύμφωνα με την έκθεση της KPMG που κατατέθηκε στοΓΕΜΗ, η Prodea κατέχει το 100% αυτών, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς είναι οι μόνες μετοχές που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι κάτοχοι των Μετοχών Επενδυτών έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να τοποθετούνται, όχι όμως να ψηφίζουν.

Η Prodea, ωστόσο, δεν έχει «λευκή επιταγή», καθώς για σειρά κρίσιμων αποφάσεων προβλέπονται ειδικές πλειοψηφίες και συναινέσεις, ενώ για τα λεγόμενα Deadlock Matters απαιτείται ομόφωνη έγγραφη συναίνεση των αρχικών μετόχων Κατηγορίας Α. Η συμφωνία προβλέπει ακόμη τι γίνεται εάν οι μέτοχοι «τα σπάσουν». Σε περίπτωση αδιεξόδου, το ζήτημα παραπέμπεται αρχικά σε ανώτατα στελέχη των εμπλεκόμενων πλευρών. Εάν μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες δεν βρεθεί λύση, μπορεί να ενεργοποιηθεί μηχανισμός δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης μετοχών, με βάση τη «δίκαιη τιμή», η οποία προσδιορίζεται μέσω ανεξάρτητων εκτιμητών.

Αυστηρές είναι και οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση. Εάν μέτοχος Κατηγορίας Α΄ δεν καταβάλει τα κεφάλαια που έχει δεσμευτεί να εισφέρει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με dilution, δηλαδή με μείωση του ποσοστού συμμετοχής του. Οι υπόλοιποι μέτοχοι μπορούν να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό και να λάβουν Μετοχές Κατηγορίας Γ΄. Ξεχωρίζει και η ρήτρα μη ανταγωνισμού. Η Prodea και οι ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες δεσμεύονται, υπό τους όρους της συμφωνίας, να μην προχωρούν σε ανταγωνιστικές επενδύσεις χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί στη LOGEON η σχετική επενδυτική ευκαιρία και εκείνη να την έχει απορρίψει. Η πρόβλεψη αφορά νέες επενδύσεις και δεν καταλαμβάνει επενδύσεις που είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Υπάρχει, τέλος, ένα κρίσιμο όριο στο 33%. Εάν η Prodea και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες πάψουν να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των Μετοχών Κατηγορίας Α΄ ή η συμμετοχή τους υποχωρήσει κάτω από το 33%, η ελληνική θυγατρική μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μέσω της οποίας η Prodea παρέχει υπηρεσίες asset management, χωρίς πρόσθετες αμοιβές ή ποινικές ρήτρες.

Κάισσα: Άλμα 28% στις πωλήσεις

Μεγάλη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Κάισσα, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά παιχνιδιών και βιβλίων στρατηγικής και φαντασίας, με τον κύκλο εργασιών της να προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 2,7 εκατ. ευρώ. Η Κάισσα, η οποία ιδρύθηκε το 1985 από μια παρέα σκακιστών ως αμιγώς σκακιστικό κατάστημα, κυριαρχεί στην αγορά στα επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής και φαντασίας, στα παιχνίδια ρόλων και στα παιχνίδια με μινιατούρες. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες, οι πωλήσεις της Κάισσα ανήλθαν το 2025 σε 29,44 εκατ. ευρώ, έναντι 22,98 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 28,15%. Την ίδια στιγμή, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,742 εκατ. ευρώ από 2,252 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 21,77%. Η βελτίωση ήταν εμφανής και σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 32,76%, στα 6,779 εκατ. ευρώ από 5,106 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 3,629 εκατ. ευρώ, έναντι 2,967 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 23,52%, φθάνοντας τα 3,557 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025 το ενεργητικό ανερχόταν σε 17,93 εκατ. ευρώ, από 15,60 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 14,84%, στα 12,70 εκατ. ευρώ. Μεγάλη ήταν και η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία έφθασαν τα 5,523 εκατ. ευρώ από 3,560 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο άνω του 55%. Η κερδοφορία της χρήσης επέτρεψε τη διανομή μερίσματος ύψους 1,101 εκατ. ευρώ. Μετά τα κέρδη της περιόδου και τη διανομή, τα αποτελέσματα εις νέο ανήλθαν στο τέλος του 2025 σε 6,668 εκατ. ευρώ και η συνολική καθαρή θέση σε 12,704 εκατ. ευρώ.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Κύκλο εργασιών άνω των 54 εκατ. ευρώ κατέγραψε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία η εκπαιδευτική εταιρεία ενίσχυσε τον αριθμό των ενεργών σπουδαστών της, πραγματοποίησε νέες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της και προχώρησε στις κινήσεις που οδήγησαν στη δημιουργία του Keele University of Greece. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου το οποίο «τρέχει» ο Κωσταντίνος Ροδόπουλος, διαμορφώθηκε στα 54,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 12,97 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 17,21 εκατ. ευρώ και τα μεικτά κέρδη τα 30,38 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερα από εκείνα της προηγούμενης δημοσιευμένης χρήσης, ωστόσο η σύγκριση χρειάζεται προσοχή. Η εταιρεία άλλαξε την εταιρική της χρήση ώστε να συμπίπτει με το ακαδημαϊκό έτος, με αποτέλεσμα η προηγούμενη περίοδος, από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024, να αφορά μόλις έξι μήνες. Η ίδια η διοίκηση επισημαίνει ρητά ότι τα αποτελέσματα των δύο περιόδων δεν είναι συγκρίσιμα. Στο εξάμηνο του 2024 ο κύκλος εργασιών ήταν 27,13 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη 9,59 εκατ. ευρώ. Στη δωδεκάμηνη χρήση, το κόστος παροχής υπηρεσιών ανήλθε σε 23,88 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν σε 11,72 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης σε 1,48 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι δύο τελευταίες κατηγορίες δαπανών ανήλθαν σε 13,20 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρή εμφανίζεται και η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Στις 30 Ιουνίου 2025 το σύνολο του ενεργητικού είχε φθάσει τα 61,85 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση τα 47,69 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 19,06 εκατ. ευρώ, έναντι 16,78 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονταν σε 13,22 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο κίνησης ανερχόταν σε 12,53 εκατ. ευρώ.

Πτώση κερδών για την ΑΚΜΗ

Το άλλο «παιδί» του Κωσταντίνου Ροδόπουλου η ΑΚΜΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία σημείωσε το 2025 αύξηση κύκλου εργασιών, αλλά αισθητή υποχώρηση κερδοφορίας. Οι οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση από την 1η Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου 2025 δείχνουν πως ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 27,50 εκατ. ευρώ, έναντι 18,10 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Το κόστος παροχής υπηρεσιών ανήλθε στα 14,64 εκατ. ευρώ, με τα μεικτά κέρδη να διαμορφώνονται σε 12,86 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διοίκησης έφθασαν τα 9,85 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης τα 2,23 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ύψος των δύο κατηγοριών δαπανών να ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 2,92 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 1,62 εκατ. ευρώ. Στην προηγούμενη εξάμηνη χρήση είχαν καταγραφεί κέρδη προ φόρων 6,10 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,46 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση συνδέει την κάμψη της κερδοφορίας κυρίως με τα κόστη της συμφωνίας εξαγοράς των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ που δεν ολοκληρώθηκε. Στις 30 Ιουνίου 2025, το συνολικό ενεργητικό της ΑΚΜΗ ανερχόταν σε 28,12 εκατ. ευρώ, από 27,24 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 20,13 εκατ. ευρώ από 18,51 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν εμφάνιζε δανεισμό. Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 4,58 εκατ. ευρώ, έναντι 6,09 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, σημαντική ήταν η υποχώρηση των ταμειακών διαθεσίμων. Στο τέλος Ιουνίου 2025 τα διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 3,49 εκατ. ευρώ, έναντι 8,30 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024. Την ίδια περίοδο οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν σε 4,74 εκατ. ευρώ από 3,90 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις έφθασαν τα 2,28 εκατ. ευρώ από 574 χιλ. ευρώ.

Η Petraco Energy Hellas

Παρουσία στην ελληνική αγορά αποκτά η ελβετική Petraco, μία από τις παλαιότερες ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ευρώπη, προχωρώντας στην ίδρυση της Petraco Energy Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία συστάθηκε χθες, με μοναδικό μέτοχο την Petraco Oil Company SA, η οποία εδρεύει στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Η μητρική εταιρεία κάλυψε εξ ολοκλήρου και με μετρητά το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αποκτώντας το 100% της ελληνικής θυγατρικής. Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Petraco βρίσκεται διαχρονικά το trading ενεργειακών προϊόντων. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί η ίδια, ο όμιλος εμπορεύεται περισσότερα από 350.000 βαρέλια ημερησίως, διακινώντας διεθνώς αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, πρώτες ύλες και προϊόντα ανάμειξης, καθώς και τελικά προϊόντα. Μέρος του εφοδιασμού του εξασφαλίζεται επίσης μέσω συμφωνιών offtake με διυλιστήρια. Σε ό,τι αφορά την ελληνική θυγατρική, ως κύρια δραστηριότητα της Petraco Energy Hellas έχουν δηλωθεί οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου.