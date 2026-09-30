Το αεροσκάφος της dubaifly αρχικά εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια νέο σήμα με τον ειδικό κωδικό «7500» που δηλώνει αεροπειρατεία ή εχθρική παρέμβαση.

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς ισραηλινά μέσα μεταφέρουν τις πρώτες μαρτυρίες των επιβατών της πτήσης της dubaifly, που ξεκίνησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Ισραηλινοί επιβάτες περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού καθώς το αεροπλάνο έκανε «απότομη βουτιά», «αίματα στο πιλοτήριο» και έναν από τους πιλότους να έχει δεχθεί επίθεση με μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι επιβάτες βοήθησαν το πλήρωμα να ακινητοποιήσει έναν επιτιθέμενο.

Η αεροπορική εταιρεία flydubai με έδρα το Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα «περιστατικό», αναφέροντας ότι όλοι οι επιβάτες της πτήσης προσγειώθηκαν «με ασφάλεια» στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Όπως σημειώνει, «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και είναι όλοι καλά στην υγεία τους».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από εβραϊκά μέσα ενημέρωσης πως ο ένας από τους πιλότους αποπειράθηκε να «ρίξει» το αεροσκάφος πριν τον σταματήσει ο δεύτερος, με τη βοήθεια των επιβατών.

Το ισραηλινό Channel 12, παράλληλα, υποστηρίζει πως ο ένας πιλότος είναι Ουκρανός και ο άλλος Ρώσος.

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Υπενθυμίζεται πως εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ σήμανε συναγερμό το πρωί της Τετάρτης, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από την Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, το αεροσκάφος της flydubai εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ο οποίος αποτελεί διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης. Λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, που σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν, ενώ μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας πραγματοποιούσαν έκτακτες διαβουλεύσεις.

Η πτήση της flydubai προσγειώθηκε εντέλει στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία λίγο αργότερα.

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