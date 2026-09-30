Τέσσερις μήνες αργότερα, η γυναίκα υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό και στο σωστό πόδι.

Ένα απίστευτο ιατρικό λάθος, που συνέβη στο Οχάιο και είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν και τα δύο πόδια μιας 74χρονης καρκινοπαθούς, έρχεται στο φως μετά την αγωγή που κατέθεσε η γυναίκας σε βάρος των γιατρών, διεκδικώντας αποζημίωση.

Οι γιατροί έπρεπε να ακρωτηριάσουν το δεξί πόδι της Σάρον Τζακ, τον Σεπτέμβριο του 2025. Όμως, ακρωτηρίασαν το αριστερό. Τέσσερις μήνες αργότερα, η 74χρονη υποβλήθηκε στη σωστή χειρουργική επέμβαση, σε άλλο νοσοκομείο, όπου της ακρωτηρίασαν το δεξί πόδι.

Τον Σεπτέμβριο, η Σάρον Τζακ κατέθεσε αγωγή σε βάρος των γιατρών που ενεπλάκησαν στη λάθος χειρουργική επέμβαση, στο Selby General Hospital. Σε αυτή, κατηγορεί εννέα άτομα, μεταξύ άλλων για βαριά αμέλεια και απερίσκεπτη συμπεριφορά.

Το ιστορικό του λάθος ακρωτηριασμού

Η Σάρον Τζακ διαγνώστηκε με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα- ένας τύπος καρκίνου του δέρματος- το 2025. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από σύσταση του γιατρού της, συμφώνησε να της ακρωτηριάσουν το κάτω μέρος του δεξιού ποδιού της, στο πλαίσιο της θεραπείας.

Ο δικηγόρος της, Μπραντ Λέιν, τόνισε πως η 74χρονη δεν συμφώνησε ποτέ σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού της. Η διαδικασία απαιτεί η χειρουργική ομάδα να κάνει «χειρουργικά time outs» για να επιβεβαιώσει ότι διενεργεί τη σωστή επέμβαση, στο σωστό σημείο και στον σωστό ασθενή, πριν προχωρήσει, σημείωσε ο δικηγόρος. Αν και τα ιατρικά αρχεία αναφέρουν δύο time outs, «η χειρουργική ομάδα ακρωτηρίασε το λάθος πόδι», συμπλήρωσε.

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Εξαιτίας αυτού, η Σάρον Τζακ «υπέστη σωματικό τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία, πόνο και ταλαιπωρία, ψυχική οδύνη, ταπείνωση, απώλεια απόλαυσης της ζωής, ιατρικά έξοδα και άλλες ζημίες», τονίζεται στην αγωγή. «Η συμπεριφορά των εναγομένων επέδειξε συνειδητή περιφρόνηση θεμελιωδών αρχών ασφαλείας, οι οποίες αναγνωρίζονται καθολικά στον ιατρικό κλάδο», επισημαίνεται επίσης.

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Η αντίδραση του νοσοκομείου

Σε ανακοίνωση προς το WBNS-TV, το νοσοκομείο αναγνωρίζει τα λάθη και πρόσθεσε ότι «δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για το χειρουργείο». Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού που ενεπλάκησαν στην επέμβαση απομακρύνθηκαν από τις θέσεις που κατείχαν, συμπληρώνει. «Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη και η ομάδα μας συνεχίζει να προσεύχεται για την ασθενή και την οικογένειά της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: NYT