Η έκθεση του Γιάννη Μίχα θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά φιλοξενεί την ατομική έκθεση ζωγραφικής του εικαστικού Γιάννη Μίχα, με τίτλο «Χνάρια, μορφές κι απόηχοι», από τις 19 έως τις 27 Οκτωβρίου 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα μέρος της δημιουργικής πορείας του Γιάννη Μίχα τα τελευταία 25 χρόνια, με 60 έργα που αναδεικνύουν τη σταθερή σχέση του καλλιτέχνη με τη θάλασσα, τον Πειραιά, τα πλοία, τα λιμάνια και τα νησιά του Αιγαίου.

Ελαιογραφίες, παστέλ και υδατογραφίες συνθέτουν μια θεματολογία, στην οποία συναντώνται θαλασσινά τοπία, καράβια, ακρογιαλιές, ξωκλήσια, νησιωτικοί οικισμοί και όψεις πόλεων με έντονο το αποτύπωμα της θάλασσας.

Παράλληλα, οι ανθρώπινες μορφές και τα ίχνη του χρόνου αποτελούν σημαντικό μέρος της εικαστικής του προσέγγισης.

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Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά την έκθεση του τ. Νομάρχη, εικαστικού και φίλου μου Γιάννη Μίχα, με τίτλο «Χνάρια, μορφές κι απόηχοι». Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει τη ζωή και τη διαδρομή του με τον Πειραιά, τη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Η αγάπη του για τον τόπο και τη θάλασσα αποτυπώνεται με ξεχωριστό τρόπο και στη ζωγραφική του, μέσα από τα καράβια, τα λιμάνια, τα νησιά, τα τοπία και τις ανθρώπινες μορφές. Η έκθεση παρουσιάζει έργα από μια δημιουργική διαδρομή 25 χρόνων και αποτελεί μια ευκαιρία για τους Πειραιώτες, αλλά και για όλους τους επισκέπτες της Πινακοθήκης, να γνωρίσουν μια σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής του πορείας. Εύχομαι στον Γιάννη Μίχα καλή επιτυχία και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά φιλοξενεί την έκθεσή του».

Ο Γιάννης Μίχας, αναφερόμενος στην έκθεση, σημειώνει:

«Μέσα από τη ζωγραφική αναζητώ τα Χνάρια που αφήνει ο χρωστήρας όταν ο χρόνος γίνεται συναίσθημα, κρατώ το ταξίδι στις Μορφές που με καθόρισαν για ν΄ αγγίξουν την ψυχή και αφουγκράζομαι τους Απόηχους του χρόνου καλώντας τον θεατή να με ακολουθήσει, να γίνει κοινωνός αναζητώντας τα δικά του ίχνη.

Ίσως η τέχνη να είναι ένας τρόπος να μη χαθούν όσα αγαπήσαμε και να συνεχίσουν να μιλούν, ακόμη κι όταν εμείς σωπαίνουμε».



Για το έργο του Γιάννη Μίχα, η Ιστορικός Τέχνης Ε.Κ.Π.Α., βραβευμένη με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 2025 και μέλος της E.E.T. & A.I.C..A Αθηνά Σχινά, σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Ο Γιάννης Μίχας ζωγραφίζει εδώ και αρκετά χρόνια, τοπία της θάλασσας, καράβια κι αραξοβόλια. Η ζωή του άλλωστε είναι συνδεδεμένη με τον κόσμο της θάλασσας, με τη φυσική και τη μεταφορική της αλμύρα. Συνθετικά, ο Γιάννης Μίχας «κυβίζει» συνήθως τον χώρο του, φανερώνοντας μια εσωτερική δόμηση πεδίου... Είναι ένας ζωγράφος αφοσιωμένος στη ζωή της θάλασσας.

Παράλληλα ο καλλιτέχνης, εκτός από τα καράβια ζωγραφίζει και τις όψεις των πόλεων ή των συνοικιών που βρέχονται από την θάλασσα, περισσότερο για να υποδείξει τον πολιτισμό που έχει γεννηθεί από αυτήν, όπως είναι τα διάφορα δημόσια κτήρια, κυρίως του 19ου αιώνα, οι χαρακτηριστικές επίσης προσόψεις νεοκλασικών σπιτιών. Των σπιτιών, που με τα θυρώματα και τα αετώματά τους, λειτουργούν «θεατρικά» και σαν ένα είδος σκηνογραφίας, μετασχηματίζοντας οικιστικά τα ποικίλα οφέλη, την ομορφιά, την αρχοντιά, αλλά και τους ανεξαργύρωτους εντέλει μόχθους από την ζωή της θάλασσας.

Θάλασσες κι ακρογιαλιές, ξωκλήσια και πολιτείες σκαρφαλωμένες στα βράχια συντροφεύονται από άνυδρα αιγαιοπελαγίτικα τοπία, ενώ αλλού μελτέμια και χαλάσματα των εποχών μαρτυρούν ταξίδι σε πλόες μακρινούς, καθώς αυτοί μέσα από τις σιωπές τους διαπλέκουν την ιστορία με τα αρχέτυπα και τα σύμβολα με την γνώριμή μας καθημερινότητα.

Είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ζει και ταυτοχρόνως ονειρεύεται, εξαντικειμενίζοντας άλλοτε μέσα από τις τεχνικές του λαδιού, πότε πάλι με υδατοχρώματα και τα παστέλ εσωτερικά τοπία της ψυχής».

Ο επιμελητής της έκθεσης, Τάκης Μιχαλόπουλος, αρχιτέκτονας και συγγραφέας, αναφέρεται στη δημιουργική ταυτότητα του καλλιτέχνη και στη σχέση του σχεδίου και του χρώματος με τη θάλασσα, τον άνθρωπο και τη μνήμη.

Συγκεκριμένα τονίζει: «Με την ιδιότητά μου ως αρχιτέκτονας και κοινωνός και φίλος των τεχνών, νιώθω την ανάγκη να μεταφέρω όσα προσωπικά βίωσα και συνεχίζω να προσλαμβάνω, από την γραφίδα, την σύνθεση και την εμπνοή του Γιάννη Μίχα και της δημιουργικής του ταυτότητα. Ενώνοντας τα πλοία που ανασαίνουν και πεθυμούν και ερωτεύονται, με τον Πόντο, με τα Ουρανοθέμελα και με τον Άνθρωπο- Δημιουργό.

Αυτός είναι ο κόσμος και τα μηνύματα των έργων του Γιάννη Μίχα, η

προσπάθειά του και ο αγώνας του, με το σχέδιο και με το χρώμα, να ενώσει την εικόνα, την ειδή με τον λόγο και να μετουσιώσει την συναρμόνιση αυτή, σε σκυτάλη και μήνυμα ζωής.

Στην παρούσα έκθεση «Χνάρια, μορφές κι απόηχοι»̈ η υπογραφή του, το όνομά του είναι σημάδι μνήμης και ονείρου.

Για όσα επιθυμούμε και θα φέρουμε από το μέλλον, στο σήμερα και στο θαλασσινό μας παρόν...Γιάννη σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες μέχρι σήμερα και εύχομαι να συνεχίσεις με γνώση και την αρωγή της θείας εμπνοής, την αποστολή του "δημιουργείν" μέσα από τα έργα σου».

Ο Γιάννης Μίχας γεννήθηκε στο Κυριάκι Βοιωτίας το 1954.

Πραγματοποίησε σπουδές Ναυπηγικής και μαθήτευσε κοντά στον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο Κώστα Ηλιάδη και στον ζωγράφο-αγιογράφο Μ. Κουνδουράκη.

Είναι τακτικό μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 1986.

Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, στην συλλογή της Alpha Bank, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, τη Δημοτική Πινακοθήκη Λιβαδειάς, ΟΛΠ ΑΕ, ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ, ΣΕΚ Λευκωσίας και Αμμοχώστου, στα συνδικάτα της Σαγκάης (Κίνα) και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

Διετέλεσε Νομάρχης Πειραιά από το 2003-2010, Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe 2008-2010), Πρόεδρος ΕΦΕΤ (2011-2012).

Είναι παντρεμένος με την Άντυ Βλαβιανού, με την οποία έχει έναν γιο, τον

Δημήτρη.

Πληροφορίες έκθεσης

Διάρκεια: 19–27 Οκτωβρίου 2026

Εγκαίνια: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, ώρα 19:00

Χώρος: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Διεύθυνση: Φίλωνος 29, Πειραιάς

Είσοδος: Ελεύθερη

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα– Παρασκευή: 11:00–14:30 & 17:00–20:00

Σάββατο: 11:00–14:30