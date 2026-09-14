Η Becky Jones ενημερώθηκε ότι της απομένουν λίγοι μήνες ζωής, παρότι οι ακτινογραφίες δεν έδειχναν κανέναν όγκο. Σήμερα, η ίδια και δεκάδες άλλοι ασθενείς προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά του νοσοκομείου.

Η Becky Jones ήταν μόλις 21 ετών όταν της ανακοινώθηκε ότι είχε «όγκο τελικού σταδίου» στον εγκέφαλο και μόλις λίγους μήνες ζωής.

Είχε μόλις γνωρίσει τον σύντροφό της και ονειρευόταν μια καριέρα στην αστυνομία, όταν ξαφνικά το μέλλον της «πέταξε» μπροστά από τα μάτια της. Η διάγνωση, η οποία έγινε από έναν έμπειρο ογκολόγο, την οδήγησε σε 11 χρόνια χημειοθεραπείας που άλλαξαν ολοκληρωτικά τη ζωή της. Υπέφερε καθημερινά από ναυτίες, αδυνατούσε να ανταποκριθεί ακόμη και σε μια οικογενειακή συνάθροιση, η επαγγελματική της πορεία ανακόπηκε και ζούσε συνεχώς υπό καθεστώς φόβου.

Σήμερα, στα 34 της χρόνια, έμαθε ότι δεν είχε ποτέ καρκίνο, αλλά μια φλεγμονή στον εγκέφαλο που θα μπορούσε να είχε θεραπευτεί με μια απλή αγωγή στεροειδών (κορτιζόνης).

Η μητέρα δύο παιδιών είναι μία από τους περισσότερους από 40 ασθενείς που κινούνται πλέον νομικά εναντίον του νοσοκομειακού οργανισμού University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust, λόγω παρατεταμένων ή αχρείαστων θεραπειών για καρκίνο.

«Μου έλεγαν ξανά και ξανά ότι χωρίς τη χημειοθεραπεία θα πέθαινα», δήλωσε η ίδια.

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«Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Όταν ήταν νέα, ο θεράπων ιατρός της, καθηγητής Ian Brown στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, της είπε ότι θα έπρεπε να λαμβάνει το φάρμακο τεμοζολομίδη (TMZ) για το υπόλοιπο της ζωής της - κι αυτό ενώ συνήθως χορηγείται για έξι κύκλους θεραπείας σε διάστημα έξι μηνών.

Όταν η ίδια αμφισβήτησε τις πολλαπλές απεικονιστικές εξετάσεις που δεν έδειχναν ίχνος όγκου, ο γιατρός της απάντησε πως ο όγκος «δεν ήταν ορατός με γυμνό μάτι».

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μόλις το 2025, όταν το νοσοκομειακό ίδρυμα ξεκίνησε την επανεξέταση των περιστατικών καρκίνου που συνδέονταν με τον συγκεκριμένο γιατρό.

«Δεν είχα ποτέ όγκο στον εγκέφαλο. Διαγνώστηκα λάθος και υπέστην όλη αυτή τη θεραπεία στο μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου, χωρίς κανέναν λόγο», ανέφερε. «Ουσιαστικά, μου κατέστρεψε τη ζωή».

Πολλοί ακόμη ασθενείς του εν λόγω γιατρού δήλωσαν στο BBC ότι λάμβαναν το φάρμακο TMZ για χρόνια, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μία ασθενής εξέφρασε την πεποίθηση ότι το φάρμακο επηρέασε την γονιμότητά της, ενώ μια άλλη εμφάνισε λευχαιμία μετά από 100 αχρείαστους κύκλους χημειοθεραπείας.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα ανεξάρτητης έρευνας από το Βασιλικό Κολλέγιο Ιατρών (Royal College of Physicians - RCP) έδειξαν ότι στους ασθενείς του νοσοκομείου χορηγούνταν συστηματικά θεραπείες με το συγκεκριμένο φάρμακο, με «ελάχιστα έως καθόλου αποδεικτικά στοιχεία οφέλους».

Το χρονικό της πλάνης

Το 2012, η ζωή μόλις ξεκινούσε για την Jones, η οποία εργαζόταν ως χειρίστρια CCTV στο στάδιο της Coventry City. Εγινε ζευγάρι με τον σύντροφό της, Pete, αλλά σύντομα άρχισε να υποφέρει από έντονες ημικρανίες και αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Υποβλήθηκε σε βιοψία εγκεφάλου από ιδιώτη νευροχειρουργό.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος της, Fiona Tinsley, ο καθηγητής Brown τη διέγνωσε με γλοιοβλάστωμα 4ου βαθμού - μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του εγκεφάλου - πριν καν βγουν τα αποτελέσματα της βιοψίας.

Η Jones χαρακτήρισε τα χρόνια της θεραπείας «φρικτά»: «Ήταν μια συνεχής ναυτία, πόνοι στο στομάχι, στοματικά έλκη, καθημερινή εξάντληση... ήταν εφιάλτης», είπε.

Το φάρμακο επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής της: Ο φόβος των λοιμώξεων την ανάγκαζε να αποφεύγει τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ αρχικά της αφαιρέθηκε και στη συνέχεια της δόθηκε υπό προϋποθέσεις η άδεια οδήγησης.

«Πριν από τη θεραπεία πήγαινα συνέχεια στο γυμναστήριο, βγαίναμε με τον Pete βόλτες για φαγητό, πράγματα που μετά δεν μπορούσα να κάνω», εξήγησε.

Το ζευγάρι ενημερώθηκε επίσης ότι η κοπέλα δεν θα μπορούσε να μείνει έγκυος. «Αργότερα απέκτησα δύο παιδιά, τα οποία ο γιατρός χαρακτήρισε "θαύμα"».

Η θεραπεία της συνεχίστηκε για πάνω από μία δεκαετία, μέχρι που ξαφνικά, το 2024, έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν γιατρό που της ανακοίνωσε ότι η χημειοθεραπεία διακόπτεται.

«Δεν μου έδωσε καμία εξήγηση. Μου είπε απλώς ότι ο Ian Brown είχε συνταξιοδοτηθεί», είπε η Jones.

Τον Μάιο του 2025, μετά από ανεξάρτητη ανάλυση νευροχειρουργών και ακτινολόγων για λογαριασμό των δικηγόρων της, ενημερώθηκε επίσημα ότι δεν είχε νοσήσει ποτέ από καρκίνο του εγκεφάλου.

Στην πραγματικότητα έπασχε από ογκόμορφη απομυελίνωση (tumefactive demyelination) - μια φλεγμονή που αντιμετωπίζεται συνήθως από νευρολόγους με τη χορήγηση ισχυρών στεροειδών.

Η Jones έμαθε τα νέα σε βιντεοκλήση με τους δικηγόρους και τους εμπειρογνώμονες. «Όταν το μάθαμε, τα μάτια μας γέμισαν δάκρυα», δήλωσε η δικηγόρος της.

Η έκθεση του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών διαπίστωσε ότι από τις 20 περιπτώσεις που επανεξετάστηκαν, οι 15 ήταν «συνολικά μη ικανοποιητικές». Ο γιατρός δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Η Jones χαρακτήρισε τα ευρήματα «σοκαριστικά». «Δεν είναι μόνο αυτό που έκανε ο ίδιος, είναι το πώς τον άφησαν να λειτουργεί ανεξέλεγκτος για τόσο μεγάλο διάστημα», πρόσθεσε. «Ήταν σαν να διηύθυνε το δικό του σόου και κανείς δεν ήταν εκεί για να ελέγξει τι έκανε».

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου UHCW δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς που έπεσαν θύματα του εν λόγω άνδρα έχουν επανεξεταστεί από εξειδικευμένους γιατρούς, ενώ παράλληλα διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα για τις διαδικασίες καταγγελίας εντός του ιδρύματος.