Το πρόγραμμα αφορά όλους τους πολίτες, ωστόσο, θα υπάρξει ειδική εστίαση στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο και συνήθως δεν εξετάζονται.

Στη διεύρυνση των δράσεων πρόληψης και των Κινητών Ομάδων Υγείας, καθώς και στη συνέχιση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο ACTION 24.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στο δωρεάν πρόγραμμα δερματοσκόπησης για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος, με τη χρήση τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δράση των Κινητών Ομάδων Υγείας στις απομακρυσμένες περιοχές, στις παρεμβάσεις για την παιδική παχυσαρκία και στις αλλαγές στα σχολικά κυλικεία.

Η κ. Αγαπηδάκη εξήγησε ότι το πρόγραμμα αφορά όλους τους πολίτες, ωστόσο, όπως σημείωσε θα υπάρξει ειδική εστίαση στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο και συνήθως δεν εξετάζονται.

Αναφερόμενη στη δράση των ΚΟΜΥ τόνισε ότι «οργώνουν όλη τη χώρα» και έχουν τη δυνατότητα, με τη χρήση της τεχνολογίας και της τηλεϊατρικής να κάνουν υπερηχογραφήματα άνω-κάτω κοιλίας, υπερηχογραφήματα θυροειδούς, σπιρομετρήσεις, καρδιογραφήματα, αιματολογικές εξετάσεις και μια σειρά από άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις, τις οποίες, βλέπει επιτόπου εξειδικευμένος γιατρός από μεγάλα νοσοκομεία και γνωματεύει. «Αυτό είναι κάτι τελείως καινούργιο», τόνισε.

Παιδική παχυσαρκία-Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε και στις αλλαγές στα σχολικά κυλικεία και στην ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

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Υπενθυμίζεται ότι θεσπίστηκαν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών.

«Δεν περίμενα ότι οι αλλαγές που κάναμε θα προκαλούσαν τόσα εκατοντάδες θετικά μηνύματα από γονείς, οι οποίοι χάρηκαν πάρα πολύ με αυτή την αλλαγή», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η προστασία της υγείας των παιδιών, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να ζυγίζουμε τα πάντα με τη λογική "θα υπάρχει κέρδος με ανθυγιεινά τρόφιμα ή δεν θα έχουμε τίποτα;"».

Παράλληλα, κάλεσε τις σχολικές κοινότητες να αποτρέπουν την παραγγελία ανθυγιεινών τροφίμων μέσω delivery κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Αναφερόμενη στα στοιχεία της Eurostat, σημείωσε ότι την περίοδο 2008-2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση της παχυσαρκίας σε σύγκριση με τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης. Όπως είπε, οι δράσεις θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση, και στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Η ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας

«Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας ίσχυε, ισχύει και θα εξακολουθήσει να ισχύει, γιατί έχει διαχρονικές αξίες. Οι πυρηνικές αξίες της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας είναι διαχρονικές. Τις υπηρετούμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, μέλος ή στέλεχος, το οποίο πραγματικά να διαφωνεί με αυτές. Και κάτι άλλο, για μένα: το πιο σοβαρό ιδεολογικό ζήτημα είναι να έχουν οι άνθρωποι δωρεάν υγεία, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να μην εξαρτάται η υγεία από την τσέπη του καθενός. Άρα, πόσο σημαντικό είναι τελικά να συζητάμε θεωρητικά και να μη συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης από το να είναι οι Κινητές Ομάδες Υγείας στο πιο απομακρυσμένο χωριό της χώρας και οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακά τους υψηλού κόστους στο σπίτι. Αυτό είναι η ιδεολογία στην πράξη. Αυτό δείχνει ότι νοιάζεσαι για τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι», τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Η υποψηφιότητα στη Δυτική Αθήνα

«Θα είμαι υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Εκεί δεν έχουμε μόνο έντονο λαϊκό στίγμα. Έχουμε και κάποια στοιχεία που εγώ τα αγαπώ πολύ, να είσαι ντόμπρος, να μιλάς ευθέως και είναι κάτι που το έχω κι εγώ σαν άνθρωπος. Και να έχουμε μπέσα. Αυτά που λέμε να τα κάνουμε», κατέληξε η κ. Αγαπηδάκη.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ