Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες με άνοδο 1,05%.

Με άνοδο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διευρύνει τα υψηλά έτους και 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες με άνοδο 1,05%. Ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με κέρδη 2,28% για τον Γενικό Δείκτη και 6,8% για τον τραπεζικό δείκτη. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο τζίρος, ο οποίος ανήλθε στα 638,59 εκατ. ευρώ, έναντι 470,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από το σύνολο, 78,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν 49 πακέτα, ενώ ο όγκος συναλλαγών έφθασε τα 82,57 εκατ. τεμάχια. Στις τράπεζες πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές 381 εκατ. ευρώ, περίπου το 60% του συνολικού τζίρου. Συνολικά, 80 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 54 πτωτικά και 66 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,27% στις 3.345,1 μονάδες. Στις τράπεζες, η Credia έκλεισε με +3,06% στα 1,01 ευρώ και η Optima με +2,6% στα 14,78 ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,5% στα 10,97 ευρώ και η Εθνική κατά 1,39% στα 17,85 ευρώ. Η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 0,4% στα 4,86 ευρώ και η Eurobank 0,2% στα 4,94 ευρώ.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 7.036,4 μονάδες με άνοδο 1,06%. Ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 3.115,9 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,07%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε το ΔΑΑ με +6,2% στα 12,96 ευρώ και συναλλαγές 69,3 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Helleniq Energy με +3,6% στα 18,60 ευρώ και η Lamda Development με +3,3% στα 6,35 ευρώ.

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Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Coca-Cola με +1,78%, η Motor Oil με +1,68% και ο ΟΤΕ με +1,19%. Αντίθετα, η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε 1,4% στα 9,67 ευρώ και η Titan 0,8%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΠ έκλεισε με +4,06%, η Intracom με +3,8% και η Κρι Κρι με +3,55%, ενώ η ΕΧΑΕ ενισχύθηκε κατά 2,75%. Πτωτικά κινήθηκαν Quest με -1,63%, Qualco με -1,62% και Dimand με -1,41%.