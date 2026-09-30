Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το ύποπτο σακίδιο, η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σύνταγμα αποκαταστάθηκε.

Συναγερμός έχει σημάνει μετά τον εντοπισμό ύποπτου σακιδίου στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην περιοχή για λόγους ασφαλείας

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κατά τον έλεγχο του σακιδίου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) διαπιστώθηκε ότι περιείχε ρούχα.

Το σακίδιο είχε εντοπίσει περαστικός δίπλα σε δέντρο, από την πλευρά της οδού Όθωνος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στη Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.