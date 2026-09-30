Αυστηροποίηση στο καθεστώς λειτουργίας των servicers προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers τοποθετήθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε αυστηροποίηση στο πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Προανήγγειλε μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερο έλεγχο, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

«Η λογική είναι απλή. Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες», καταλήγει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.